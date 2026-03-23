OM Mercato : Benatia cible 5 pépites de Ligue 1 dont un joueur du RC Lens et deux du FC Nantes !

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Alors que la fin de saison s’annonce décisive, l’Olympique de Marseille ne perd pas de temps. En coulisses, Medhi Benatia prépare déjà le mercato estival… avec une stratégie claire : miser sur les talents émergents de Ligue 1.

Cinq noms circulent déjà selon LiveFoot, et certains pourraient bien enflammer l’été marseillais.

Une qualification en Ligue des Champions décisive

Actuellement 3e de Ligue 1 avec 49 points, l’OM joue gros. Lyon, Lille et Monaco sont à l’affût, et la bataille pour la Ligue des Champions s’annonce intense jusqu’au bout.

Mais malgré cette incertitude, Marseille anticipe. Car une qualification européenne conditionnera directement les moyens du club sur le marché.

Deux profils défensifs très convoités

Dans le secteur défensif, deux jeunes talents attirent l’attention de Benatia selon : Tylel Tati (FC Nantes) et Ismaëlo Ganiou (RC Lens).

Mais ces dossiers s’annoncent compliqués. Tati, déjà courtisé par le PSG, est estimé à au moins 50 millions d’euros. Un prix difficilement accessible pour l’OM.

De son côté, Ganiou s’impose comme une révélation à Lens. Sa progression rapide et son importance dans l’effectif rendent un départ peu probable à court terme.

L’attaque, priorité du mercato

C’est en attaque que les pistes semblent les plus concrètes.

Matthis Abline reste une cible connue. Déjà suivi l’été dernier, l’attaquant de 22 ans pourrait être tenté par un nouveau défi, malgré une saison irrégulière.

Autre nom surprenant : Pablo Pagis. Le fils de Mickaël Pagis s’est révélé cette saison avec Lorient, affichant 8 buts en championnat. Un profil offensif polyvalent qui plaît en interne.

Enfin, Ilan Kebbal complète cette short-list. Auteur d’une belle saison avec le Paris FC (8 buts, 4 passes décisives), l’ailier algérien rêve de rejoindre l’OM. Estimé à 12 millions d’euros, il apparaît comme une option crédible.

Une stratégie tournée vers l’avenir

Avec ces profils, Medhi Benatia semble vouloir construire un effectif basé sur la jeunesse, le potentiel… et la valeur marchande.

Un virage stratégique qui pourrait permettre à l’OM de se renforcer tout en anticipant l’avenir.

Un été qui s’annonce agité

Entre enjeux sportifs et ambitions de mercato, Marseille s’apprête à vivre une période charnière.

Car une chose est sûre : Benatia a déjà lancé les grandes manœuvres.

Et ces cinq noms pourraient bien n’être que le début.