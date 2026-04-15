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FRANCE

RC Lens – PSG : c’est officiel, la date du report est enfin définitivement fixée !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 20:43
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Le RC Lens et le PSG s'affronterait le 13 mai prochain

Le match en retard de la 29e journée de Ligue 1 entre le RC Lens et le PSG se jouera bien le vendredi 13 mai prochain.

Le RC Lens et le Paris Saint-Germain connaissent désormais la date de leur choc. Le duel entre les deux premières équipes de Ligue 1, qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre, se jouera le mercredi 13 mai, à un horaire encore à confirmer. La rencontre interviendra entre les 33e et 34e journées du championnat.

Une date dictée par la Ligue des Champions

Un temps incertaine, la date du 6 mai avait été envisagée dans l’hypothèse d’une élimination du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions. Mais la qualification du club parisien pour les demi-finales, obtenue mardi soir face à Liverpool (2-0, 2-0), a définitivement fermé cette option.

Cette date étant désormais réservée à la demi-finale retour de C1 du PSG, elle ne peut plus accueillir ce rendez-vous de Ligue 1.

Pour rappel, cette affiche comptant pour la 29e journée avait initialement été programmée le samedi 11 avril, avant d’être reportée à la demande du club parisien, malgré l’opposition du RC Lens, afin de préparer au mieux la double confrontation face aux Reds de Liverpool.

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