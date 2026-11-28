Vainqueur du Levski Sofia en Ligue Europa (1-0), Bruno Genesio a évoqué l’ASSE sur le ton de la boutade.

La conférence de presse d’après-match entre l’OM et le Levski Sofia jeudi en Ligue Europa (1-0) a réservé un petit moment de détente. Après la rencontre, un journaliste marseillais a annoncé à Bruno Genesio qu’il était désormais l’entraîneur français comptant le plus de victoires en coupes d’Europe, avec 42 succès.

Une référence bien connue des Lyonnais

Une statistique impressionnante, qui aurait pu donner lieu à une réponse classique. Mais le coach de l’OM a préféré jouer la carte de l’humour.

« 42, on ne peut pas rester à 41 ? », a-t-il lancé avec ironie. Une phrase qui a rapidement provoqué les rires dans la salle de presse. Et pour cause : derrière cette petite remarque se cachait une référence très particulière puisque le chiffre 42 correspond au département de la Loire, territoire de l’ASSE.

Un clin d’œil qui prend évidemment une autre dimension lorsqu’il vient d’un entraîneur passé par l’Olympique Lyonnais. Entre Lyon et Saint-Étienne, la rivalité est historique. Les deux clubs entretiennent l’un des derbies les plus emblématiques du football français, et le moindre détail peut rapidement devenir une occasion de chambrer le rival. Genesio n’a donc pas résisté à une petite plaisanterie sur les Verts…

Genesio rend hommage à l’ASSE avant de quitter la salle

L’entraîneur de l’OM a toutefois tenu à désamorcer toute interprétation excessive avant de quitter la conférence de presse. « C’était pour rire, il s’agit d’un club qui a évidemment toute sa place en Ligue 1 », a-t-il précisé. Une manière de rappeler que cette sortie relevait avant tout de la plaisanterie et du folklore autour de la rivalité entre Lyon et Saint-Étienne.

Genesio peut donc savourer son record européen, tout en conservant son sens de l’humour. Et même du côté de l’ASSE, cette petite pique lyonnaise devrait surtout être prise comme un clin d’œil à une rivalité qui continue de faire vivre le football français… avant des retrouvailles en Ligue 1 ?