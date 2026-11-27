En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2027, Nicolás Tagliafico serait dans le viseur de River Plate, où Pablo Longoria souhaite renforcer le couloir gauche.

L’Olympique Lyonnais pourrait perdre l’un de ses défenseurs expérimentés dans les prochains mois. Selon plusieurs informations relayées par la presse argentine, River Plate s’intéresse de près à Nicolás Tagliafico. Le directeur sportif du club de Buenos Aires et ancien de l’OM, Pablo Longoria, aurait notamment identifié le latéral gauche lyonnais comme une piste pour renforcer son effectif en vue de la saison 2027.

Tagliafico, une opportunité pour River Plate

Arrivé à l’OL en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2022, l’international argentin arrive dans une période charnière de son aventure lyonnaise. Son contrat expire en juin 2027 et aucune prolongation ne semble actuellement se dessiner.

Une situation contractuelle qui pourrait faire les affaires de River Plate. Le club argentin pourrait ainsi tenter de récupérer le champion du monde 2022 sans indemnité de transfert à l’issue de la saison. Selon le média argentin TNT Sports, le retour de Tagliafico dans son pays est une possibilité envisagée, même si aucune négociation avancée n’est signalée à ce stade.

Carlos Vicens bientôt privé d’une solution supplémentaire ?

Pour Carlos Vicens, un éventuel départ de Tagliafico constituerait un mouvement supplémentaire à anticiper dans la gestion de son effectif. Le défenseur de 34 ans connaît parfaitement la maison lyonnaise, même si son temps de jeu a considérablement diminué cette saison.

L’OL dispose toutefois de plusieurs solutions dans ce couloir, notamment Abner, tandis que Mohamed Ouédraogo représente une option pour l’avenir même s’il faudra attendre qu’il soit rétabli de sa grosse blessure.

Reste désormais à savoir si Pablo Longoria décidera de passer concrètement à l’action. Une chose est certaine : le dossier Nicolás Tagliafico pourrait rapidement devenir un sujet important du prochain mercato lyonnais.