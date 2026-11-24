Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Prêté par l’AC Milan à l’OL, Zachary Athekame (21 ans) ressemble comme deux gouttes d’eau à un certain Nuno Mendes (PSG, 24 ans).

L’OL pourrait bien avoir mis la main sur un profil particulièrement prometteur. Arrivé en prêt en provenance de l’AC Milan, Zachary Athekame suscite déjà des commentaires élogieux. L’ancien défenseur Fabrice N’Sakala voit même en lui des similitudes avec Nuno Mendes, considéré comme l’une des références à son poste.

« Il me fait beaucoup penser à Nuno Mendes »

Sur RMC Sport, N’Sakala explique avoir été surpris par le choix de l’AC Milan de prêter le jeune joueur. Selon lui, Athekame avait montré suffisamment de qualités la saison précédente pour prétendre à une place de titulaire dans le club italien. Il souligne notamment sa progression, sa confiance grandissante et l’influence positive de joueurs expérimentés comme Luka Modrić.

Pour Fabrice N’Sakala, la comparaison avec le latéral parisien n’est pas anodine. Il décrit Athekame comme un joueur complet, capable d’apporter offensivement, de marquer et de délivrer des passes décisives. « Il me fait beaucoup penser à un Nuno Mendes, assez complet, offensif, finisseur, buteur et passeur », a-t-il expliqué. L’ancien international congolais espère également voir le Lyonnais s’installer durablement en sélection nationale, estimant qu’il est sur la bonne voie.

L’OL doit-il absolument conserver Athekame ?

N’Sakala va même plus loin concernant son potentiel. Interrogé sur sa capacité à figurer parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, il estime qu’Athekame a déjà démontré ses qualités et pourrait, à terme, évoluer dans les plus grands championnats européens.

Cette sortie médiatique pose aussi la question de l’avenir du défenseur. Pour Fabrice N’Sakala, Lyon aurait tout intérêt à ne pas laisser partir Athekame dès cet hiver. Il estime que le joueur doit pouvoir terminer la saison dans le Rhône afin de poursuivre sa progression et d’accumuler de l’expérience.

Même l’AC Milan aurait intérêt, selon lui, à le laisser s’épanouir jusqu’à l’été avant de le récupérer avec davantage de maturité. L’OL tient donc peut-être une belle opportunité sportive avec ce prêt. Mais la comparaison avec Nuno Mendes reste, à ce stade, un avis formulé par Fabrice N’Sakala et non une garantie sur la trajectoire du jeune défenseur. Une chose est sûre : ses performances et son avenir seront à suivre de près dans les prochains mois.