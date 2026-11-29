Pointe basse de l’entrejeu jeudi en Ligue Europa, le jeune milieu de l’OL Khalis Merah devrait évoluer plus haut ce dimanche soir face à Monaco, en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

L’OL pourrait réserver une petite surprise à l’AS Monaco ce dimanche soir (20h45), en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Utilisé en pointe basse de l’entrejeu jeudi en Ligue Europa, Khalis Merah devrait cette fois évoluer dans un rôle plus offensif.

Merah repositionné à l’OL pour défier Monaco ?

Selon L’Équipe, le jeune milieu de l’OL pourrait être aligné plus haut face à Monaco. Deux options seraient envisagées : un rôle d’avant-centre décrocheur, capable de jouer dos au but pour soutenir l’entrejeu, ou une position de pointe haute dans un milieu en losange intégré à un 4-4-2. Cette évolution s’explique notamment par les nombreuses indisponibilités dans le secteur médian. Mads Bidstrup, Julien Duranville et Clinton Mata ne figurent pas dans le groupe lyonnais pour cette rencontre. L’absence prolongée de Tyler Morton oblige également Vicens à trouver de nouvelles solutions.

L’entraîneur espagnol de l’OL avait justement évoqué les qualités de son jeune joueur en conférence de presse, samedi. Il apprécie notamment sa polyvalence et sa capacité à occuper différentes fonctions dans l’entrejeu. « Khalis nous permet d’avoir un large éventail de possibilités au milieu. Tyler (Morton) est absent un certain temps. Noah (Nartey) dispose aussi d’un profil de milieu de conservation seul. Mais il permet aussi d’apporter des ballons avec plus de qualité vers l’attaque. Par conséquent, en 6, la véritable alternative à Tyler est Khalis. L’autre jour, il a débuté dès la première action avec personnalité quand il reçoit un ballon difficile. »

Nakamura et Nuamah attendus sur les côtés

Vicens a également ouvert la porte à une association entre Merah et Noah Nartey dans des positions plus avancées, en raison de l’absence de Mads Bidstrup, touché à un pied. « En l’absence de Mads (Bidstrup, touché à un pied), Khalis peut jouer un peu plus avancé avec Noah. Il nous arrive des choses chaque semaine en termes de disponibilité des joueurs. Je dois découvrir ceux qui me permettront de composer mon onze le plus opportun. »

Dans l’animation offensive lyonnaise, Keito Nakamura devrait occuper le côté gauche, tandis qu’Ernest Nuamah est pressenti à droite. Khalis Merah pourrait ainsi être chargé d’apporter du lien entre le milieu et l’attaque, dans un rôle inhabituel mais adapté aux circonstances.

Voici le onze probable de l’OL pour affronter Monaco :

Greif – Athekame, Bacher, Niakhaté, Abner – Nartey, Tessmann, Tolisso (cap.) – Nuamah, K. Merah, Nakamura.

Reste à savoir si Carlos Vicens confirmera cette option au coup d’envoi. Face à Monaco, le jeune Merah pourrait en tout cas avoir une belle occasion de montrer l’étendue de sa palette.