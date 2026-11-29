Près de trois semaines après son éviction du RC Lens, Yannick Cahuzac est revenu sur son départ du banc des Sang et Or et a confié qu’il s’attendait davantage à un ultimatum qu’à un licenciement.

Le RC Lens a connu un deuxième changement d’entraîneur cette saison avec le départ de Yannick Cahuzac et l’arrivée de Didier Digard. L’ancien milieu de terrain lensois a payé les mauvais résultats des Sang et Or, notamment les défaites contre Lille (0-1), Côme (1-9) en Ligue des champions et Marseille (1-2). Le club artésien avait officialisé son départ le 12 novembre.

Cahuzac s’attendait à un ultimatum

Dans une interview diffusée sur le Canal Football Club ce dimanche, Yannick Cahuzac est revenu sur les circonstances de son éviction. Le technicien reconnaît que la série de trois défaites consécutives fragilisait sa position, mais il espérait disposer de quelques rencontres supplémentaires pour redresser la situation.

« C’est toujours difficile puisqu’on enchaîne la défaite dans le derby, Côme, puis après on arrive à celle contre Marseille (1-2). On était sur 3 défaites consécutives. Quand on enchaîne les défaites, tu peux vite être remis en question. Mais je ne pensais pas à un couperet dessus, je pensais plus à un ultimatum sur les trois matchs qui arrivaient où c’étaient des équipes plus abordables, sans dénigrer personne. J’avais plus ce ressenti. Je pensais avoir un ultimatum pour redresser la barre », a confié le technicien.

Cahuzac pensait ainsi pouvoir inverser la tendance lors des trois matchs suivants. Les dirigeants lensois ont finalement préféré tourner la page et confier l’équipe à Didier Digard.