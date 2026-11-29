Didier Digard n’est pas totalement satisfait après la large victoire du RC Lens à Angers ce samedi (5-2).

Le visage de Didier Digard en dit long sur le banc du RC Lens. Sur le bord de la pelouse angevine (5-2), le technicien a affiché son agacement durant une première période où son équipe ne répondait pas totalement à ses attentes.

Digard agacé malgré le festival offensif du RC Lens

Le problème se situait notamment dans le contre-pressing et la gestion des transitions offensives. À la pause, l’entraîneur du RC Lens a donc procédé à quelques ajustements pour corriger les défauts observés. Il est revenu sur cette frustration après la rencontre : « Sur la première période, c’est vrai que j’étais un petit peu agacé au niveau du contre-pressing, qui n’était pas bon de la part de nos joueurs offensifs, et aussi du manque de profondeur dans nos transitions. On venait beaucoup trop au ballon et on manquait de rythme. C’était de la frustration parce que ce groupe a la qualité pour le faire et l’a prouvé. »

Les corrections apportées à la mi-temps ont ensuite permis au RC Lens de montrer un tout autre visage. Et Abdallah Sima a évidemment été le grand artisan de cette démonstration. Auteur des cinq buts lensois, l’attaquant a signé une performance exceptionnelle, saluée par son entraîneur.

Sima en état de grâce, Thauvin en déclencheur

Digard a toutefois tenu à souligner le travail collectif derrière ce festival, en mettant également en avant l’influence de Florian Thauvin : « On a ajusté à la mi-temps. Et après, on avait un joueur en état de grâce (Sima). Mais c’est parce qu’il a été magnifiquement servi aussi par les autres. J’ai lu des choses sur la dépendance à Flo Thauvin et je trouve que c’est dans son attitude qu’on a énormément besoin de lui. En seconde période, il a justement été un déclencheur de ce nouveau visage. Et quand Flo est à ce niveau-là, il tire tout le monde avec lui. Et Abdallah, c’était son jour, tout simplement. »

Didier Digard repart donc d’Angers avec trois points et une performance offensive marquante. Mais le score ne masque pas totalement les exigences du nouvel entraîneur du RC Lens : le contre-pressing, le rythme et la profondeur devront être au rendez-vous dès le coup d’envoi. Le RC Lens voulait un coach exigent après le départ de Yannick Cahuzac, il l’a.