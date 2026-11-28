Didier Digard pourrait avoir choisi de se passer de Jonathan Gradit pour mettre en avant Jean-Clair Todibo au RC Lens, qu’il connaît mieux.

Les premiers résultats de Didier Digard à la tête du RC Lens ne sont pas encore totalement convaincants. Après un match nul contre Toulouse et une défaite logique sur la pelouse de Leipzig, le nouvel entraîneur espère lancer véritablement son aventure artésienne samedi à 17h15, à l’occasion du déplacement à Angers.

Gradit, première victime de Digard au RC Lens ?

Face au SCO, les Sang et Or auront besoin de points pour retrouver rapidement la première partie du classement. Pour y parvenir, Digard semble avoir identifié un élément sur lequel il souhaite s’appuyer : Jean-Clair Todibo. Prêté par West Ham, le défenseur central a longtemps été freiné par des difficultés physiques et un manque de rythme. Mais son état de forme semble désormais s’améliorer, ce qui représente une opportunité pour son entraîneur. Les deux hommes se connaissent particulièrement bien. Digard a déjà eu Todibo sous ses ordres à l’OGC Nice et connaît donc parfaitement ses qualités. L’international français bénéficie ainsi d’un crédit important auprès du technicien, qui semble décidé à lui accorder une place centrale dans son dispositif défensif.

Ce regain de confiance envers Todibo pourrait toutefois avoir des conséquences pour un autre défenseur du RC Lens : Jonathan Gradit. Véritable taulier de la défense artésienne ces dernières saisons et joueur particulièrement apprécié des supporters, le défenseur habitué au poste de central droit voit son statut remis en question. Comme le fait remarquer L’Équipe, Gradit n’a pas débuté les deux premières rencontres de l’ère Digard, malgré sa présence dans le groupe pour le déplacement à Angers. Un choix qui interpelle forcément au regard de son importance dans le collectif lensois ces dernières années. D’autant que Todibo, lui, semble bénéficier d’une confiance particulière de son nouvel entraîneur.

Digard joue gros avec sa hiérarchie défensive

L’Équipe pointe d’ailleurs un risque pour le coach du RC Lens : « Digard n’ignore pas que le procès en copinage, y compris au sein du vestiaire, pourrait vite arriver si l’insistance avec Todibo ne porte pas ses fruits. L’enjeu est aussi de ne pas freiner l’ascension de Kyllian Antonio ». Le nouvel entraîneur du RC Lens se retrouve donc face à un véritable défi de management. En privilégiant Todibo, qu’il connaît bien, il prend le risque de fragiliser la place d’un joueur expérimenté et apprécié dans le vestiaire comme chez les supporters.

Mais son choix peut également s’expliquer par sa volonté de relancer un défenseur au potentiel important, tout en préparant progressivement l’avenir avec Kyllian Antonio. Reste à savoir si Jean-Clair Todibo saura justifier cette confiance sur le terrain. Car au RC Lens, les statuts ne sont jamais définitivement acquis et les performances restent le meilleur moyen de convaincre. Pour Gradit, l’heure est donc à la patience, mais le défenseur historique des Sang et Or n’a certainement pas dit son dernier mot.