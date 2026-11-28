Avant son périlleux déplacement à Angers (17h15), le RC Lens ne sait absolument pas gérer ses entames de match cette saison.

Les supporters du RC Lens pourraient presque avoir intérêt à ne pas arriver à l’heure au stade. Car depuis le début de la saison, le coup d’envoi ressemble trop souvent à un signal d’alerte pour les Sang et Or. À peine le temps de prendre leurs marques que les voilà déjà contraints de courir après le score. Une mauvaise habitude devenue particulièrement pénalisante.

Le RC Lens gère mal ses entames

Le constat est saisissant : lors de trois de leurs quatre dernières rencontres, les joueurs du RC Lens ont encaissé quatre buts dans les toutes premières minutes. Mardi, sur la pelouse du RB Leipzig, ils ont été surpris dès la 6e puis la 9e minute, avant de s’incliner (1-3) en Ligue des champions. Le même scénario s’était produit face à Marseille, avec deux buts concédés à la 2e et à la 7e minute (1-2, le 8 novembre).

Quelques jours plus tôt, contre Côme, le RC Lens avait également sombré dès les premières secondes, avec des buts encaissés à la 2e et à la 7e minute (1-9, le 4 novembre). Quatre buts encaissés en début de match sur trois rencontres : le bilan est terrible. Et surtout, ces entames ratées ont systématiquement mis les Artésiens dans une situation presque impossible. À chaque fois, ils ont fini par perdre.

Le problème dépasse déjà Didier Digard

Le plus inquiétant pour Didier Digard, c’est que ce mal ne date pas de son arrivée sur le banc lensois. Le changement d’entraîneur n’a visiblement pas suffi à corriger cette fragilité. Sous Yannick Cahuzac, le RC Lens avait déjà montré de sérieuses difficultés à entrer dans ses rencontres. Face au Sporting Portugal, les Sang et Or avaient concédé l’ouverture du score à la 22e minute, avant de s’incliner 2-0. Contre le Club Bruges, ils avaient craqué juste avant la pause, à la 45e+3, pour une défaite 3-0.

Même scénario face au Paris FC, avec un but encaissé à la 45e+2, malgré une victoire finale 2-1. Une statistique permet toutefois de mesurer l’importance de ces débuts de rencontre : lorsque Lens a ouvert le score rapidement, à la 13e minute contre Troyes le 17 octobre, les Sang et Or ont remporté leur match (3-1). À l’inverse, lors des débuts de Didier Digard contre Toulouse, le but encaissé à la 39e minute a obligé son équipe à courir après le résultat. Lens n’avait finalement obtenu qu’un nul (1-1).

Le RC Lens doit impérativement retrouver de la solidité

Le déplacement à Angers représente donc un nouveau test pour une équipe qui ne peut plus se permettre de démarrer ses matches avec autant de retard. Car au-delà des résultats, c’est toute la capacité du RC Lens à imposer son rythme qui est remise en question.

Autre chiffre particulièrement préoccupant : les Sang et Or n’ont plus réussi à garder leur cage inviolée depuis le Trophée des Champions remporté face au PSG (1-0), le 16 août. Une série de seize rencontres qui souligne les difficultés défensives du club artésien. Didier Digard n’est pas à l’origine de ce problème, mais il doit désormais trouver la solution. À Angers, le RC Lens devra enfin répondre présent dès les premières secondes. Sans quoi, les mêmes erreurs risquent encore de coûter très cher.