Le ras-le-bol exprimé par Florian Thauvin (33 ans) après la défaite du RC Lens à Leipzig mardi en Ligue des Champions pourrait s’être propagé dans le vestiaire.

La défaite à Leipzig n’a visiblement pas été digérée de la même manière par tout le vestiaire. Si le RC Lens a montré de bonnes choses, notamment en seconde période, les résultats et les prestations irrégulières commencent à peser sur certains cadres.

Thauvin, synonyme de malaise généralisé au RC Lens ?

Florian Thauvin n’a d’ailleurs pas dissimulé sa frustration au moment de quitter le stade allemand. Un ras-le-bol qui a rapidement fait parler, même si le joueur a depuis présenté ses excuses. Mais selon L’Équipe, l’international français ne serait peut-être pas le seul à ressentir cette lassitude. Le quotidien sportif écrit :

« À Leipzig, le RC Lens a été irrégulier mais pas si nul que ça et plutôt dynamique sur la seconde période. Ça n’a pas empêché Thauvin de quitter le stade en exprimant son ras-le-bol de ce début de saison en bois, et il ne doit pas être le seul à le penser, dans le vestiaire. »

Une remarque qui laisse entendre que le mécontentement de Thauvin pourrait être partagé par d’autres joueurs. Sans pour autant confirmer l’existence d’une fracture interne, elle met en lumière une possible frustration collective face aux résultats du Racing.

Les supporters du RC Lens ne craignent pas une cassure

Reste à savoir si cette sortie médiatique peut fragiliser les relations entre Florian Thauvin et ses partenaires. Sur ce point, les supporters du RC Lens semblent plutôt sereins. Dans un sondage réalisé par But!, la question suivante leur a été posée : « Craignez-vous une cassure entre Thauvin et ses coéquipiers ? »

Les résultats sont particulièrement nets : seuls 15,8 % des votants redoutent une rupture entre l’attaquant et le reste du groupe, tandis que 84,2 % ne craignent pas de conséquences sur la cohésion du vestiaire. Un résultat qui témoigne de la confiance d’une large majorité des supporters envers la solidarité du groupe lensois.

Le RC Lens a désormais besoin de retrouver de la régularité et de la sérénité. Les excuses de Thauvin constituent un premier pas, mais les prochaines performances des Sang et Or permettront surtout de mesurer la capacité du groupe à repartir ensemble.