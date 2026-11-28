Mené par Angers, le RC Lens s’en est remis à un Abdallah Sima déchaîné ce samedi. L’attaquant sénégalais a inscrit cinq buts, dont quatre en l’espace de 17 minutes en seconde période.

Sima remet Lens sur les rails

Abdallah Sima a livré une performance hors norme face à Angers. Alors que les Sang et Or avaient été menés au score, l’attaquant sénégalais a d’abord trouvé la faille avant la pause pour permettre à son équipe de revenir à hauteur. Un premier but qui a lancé un véritable festival offensif.

Le joueur, dont l’arrivée au RC Lens avait été officialisée, a récidivé à la 64e minute. Six minutes plus tard, il complétait déjà son triplé et faisait basculer une rencontre jusque-là mal engagée pour les Lensois.

Quatre buts en 17 minutes

Sima ne s’est pas contenté de ce triplé. À la 76e minute, Florian Thauvin l’a servi dans une zone dangereuse. L’attaquant lensois a résisté au retour de Jordan Lefort avant de devancer Anthony Lopes du bout du pied droit. Son quatrième but personnel enfonçait un peu plus les Angevins.

Cette passe décisive intervient dans une période agitée pour Thauvin. Après la récente sortie glaciale de son capitaine au coup de sifflet final à Leipzig, Didier Digard avait refusé de l’accabler.

Didier Digard refuse d’accabler Florian Thauvin après son interview glaciale au coup de sifflet final à Leipzig. Le coach lensois estime que son capitaine s’est rendu compte que la forme n’était pas bonne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2126328788795486696

Cinq minutes après son quatrième but, Sima a encore frappé. Lancé dans le dos de Lilian Raolisoa au terme d’une nouvelle offensive lensoise, le Sénégalais a placé une tête croisée dans la lucarne droite d’Anthony Lopes. Un geste qui a parachevé son quintuplé.

Une soirée à part pour l’attaquant sénégalais

Entre la 64e et la 81e minute, soit en seulement 17 minutes, Abdallah Sima a donc marqué à quatre reprises. Avec son but inscrit avant la pause, il termine la rencontre avec cinq réalisations et apparaît comme le grand artisan du renversement opéré par les Sang et Or.

Comme l’a également relaté Foot Mercato dans son récit de la rencontre, le Lensois a signé un quintuplé face au SCO. Une prestation XXL, construite avec des buts variés et une efficacité totale devant Anthony Lopes.

Lens porté par son efficacité offensive

Au-delà de la performance individuelle, cette soirée souligne surtout la capacité du RC Lens à réagir après avoir été bousculé. Sima a remis les siens dans le match avant la pause, puis les Sang et Or ont accéléré après l’heure de jeu. En moins de vingt minutes, l’attaquant sénégalais a fait voler en éclats la défense angevine et donné une tout autre dimension à la rencontre.