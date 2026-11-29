Auteur d’un quintuplé lors de la victoire lensoise à Angers (5-2), Abdallah Sima aurait pu inscrire un sixième but, mais Didier Digard a préféré préserver son attaquant, tout juste de retour de blessure.

Cinq buts, et peut-être un sixième si Didier Digard n’avait pas décidé de rappeler Abdallah Sima sur le banc. À Angers, samedi, l’attaquant du RC Lens a vécu une soirée exceptionnelle en inscrivant les cinq buts de son équipe. Remplacé par Franjo Ivanovic à la 84e minute, trois minutes après sa dernière réalisation, le Sénégalais aurait encore pu faire trembler les filets. Mais son entraîneur avait une bonne raison de ne pas prendre davantage de risques.

Le banc de touche attendra

En conférence de presse, Didier Digard a reconnu qu’il avait hésité à sortir son attaquant, tant celui-ci semblait irrésistible. Son adjoint l’incitait d’ailleurs à le laisser sur la pelouse. « Il y avait une dimension athlétique à prendre en considération. C’est vrai que j’étais un peu craintif, j’ai voulu sortir et puis je n’osais pas trop regarder le prépa (Guillaume Ravé) parce qu’au final, dès qu’il tirait, il marquait. Mon adjoint me disait plutôt de le laisser. On a pris un peu de risque, mais il était dans un tel état de grâce qu’on ne pouvait pas s’en priver », a expliqué le technicien lensois, dans des propos rapportés par La Voix du Nord. Difficile, en effet, de se priver d’un joueur qui marquait dès qu’il frappait au but.

Mais Sima revient de loin. Victime d’une blessure à la cuisse, il avait été absent pendant huit semaines avant de retrouver la compétition contre Toulouse, puis Leipzig. Après 31 minutes face aux Toulousains et 64 en Ligue des champions, il en a disputé 84 à Angers. Une charge importante pour un joueur qui enchaîne les rencontres depuis son retour. « Abdallah revenait d’une longue blessure, on l’a rapidement fait rejouer des temps de jeu conséquents, on a enchaîné tous les trois jours et des matchs d’une dimension athlétique très importante. On ne veut surtout pas le perdre encore pour un moment parce qu’on voit qu’on a besoin de lui », a justifié Digard.

Le choix peut sembler frustrant pour un attaquant en état de grâce, mais il répond à une priorité : préserver un joueur dont Lens a grandement besoin pour la suite de sa saison.