Proche de s’engager au FC Nantes ces derniers mois, Christophe Pélisser est une piste creusée par le Stade Rennais sur son banc de touche.

Le Stade Rennais explore plusieurs profils pour son banc de touche. Rui Borges et Thiago Motta figurent notamment dans les réflexions des dirigeants bretons.

Pélissier dans la short-list rennaise

Selon So Foot, Christophe Pélissier est également cité parmi les candidats potentiels. Libre de tout contrat, le technicien avait été proche de s’engager avec le FC Nantes ces derniers mois. Son arrivée chez les Canaris ne s’était finalement pas concrétisée.

L’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre et du FC Lorient pourrait désormais retrouver un projet en Ligue 1, avec un voisin et rival du club nantais, lui qui a fait savoir qu’il ne dirait pas non au RC Lens avant l’arrivée de Didier Digard…

Le Stade Rennais ne veut pas se précipiter

Pour autant, aucune avancée décisive ne serait à signaler dans ce dossier. Le journaliste de So Foot Clément Gavard tempère d’ailleurs les informations autour de cette recherche d’entraîneur : « Rien de concret pour l’instant et le SRFC ne veut pas se précipiter », précise-t-il sur X.

Si la piste Pélissier venait à se concrétiser, le scénario ne manquerait pas de piquant avec le rival du FC Nantes… Pour l’heure, le Stade Rennais garde toutes ses options ouvertes et se concentre sur le déplacement à Toulouse (17h15).