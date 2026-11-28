Licencié par le Stade Rennais vendredi soir, Franck Haise pourrait avoir payé une décision radicale liée à Valentin Rongier.

Le Stade Rennais traverse une nouvelle période de turbulences. Alors que Franck Haise avait été nommé pour incarner un nouveau projet sportif en début d’année, son aventure bretonne s’est finalement arrêtée vendredi soir. Une décision forte de la direction, qui a surpris une partie de l’environnement du club, mais également plusieurs joueurs de l’effectif.

Le brassard de Rongier au cœur du désaccord

Et les coulisses de ce départ commencent à se préciser. Selon L’Équipe, certains éléments du vestiaire auraient été particulièrement surpris, voire heurtés, par la tournure des événements. Au-delà des résultats sportifs et des interrogations autour du fonctionnement de l’équipe, un épisode impliquant Valentin Rongier aurait pesé dans la décision de se séparer de l’entraîneur.

D’après le quotidien sportif, la direction du Stade Rennais aurait demandé à Haise de retirer le brassard de capitaine à Valentin Rongier. Une demande à laquelle le technicien n’aurait pas donné suite. L’ancien entraîneur du RC Lens aurait refusé de céder sur ce point, maintenant ainsi sa confiance envers le milieu de terrain. Ce désaccord aurait pris une importance particulière dans les discussions ayant conduit à son éviction.

Tambouret de nouveau appelé à la rescousse, Pierre Sage en attente

Si cet épisode ne constitue pas nécessairement l’unique explication du licenciement, il aurait fait partie des éléments ayant pesé dans la réflexion des dirigeants. En refusant de modifier cette hiérarchie, le technicien aurait ainsi maintenu sa position face à sa direction. Un bras de fer qui aurait contribué à détériorer davantage une situation déjà compliquée.

En attendant de connaître le nom du prochain entraîneur, le Stade Rennais a confié les commandes de son équipe professionnelle à Sébastien Tambouret et à son staff. Le technicien de la réserve sera chargé de préparer la réception de Toulouse, dimanche à 17h15, pour la 12e journée de Ligue 1. Une mission dans un contexte forcément particulier, avec un vestiaire qui doit rapidement retrouver de la sérénité.