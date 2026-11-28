En pleine révolution interne, le Stade Rennais pourrait bientôt compter une légende de l’OM dans son organigramme.

Le Stade Rennais poursuit sa réorganisation après le départ de Franck Haise. Dans ce contexte de transition, les dirigeants bretons chercheraient à renforcer leur structure avec des profils capables d’apporter de l’expérience et de faciliter le fonctionnement du club au quotidien.

Le retour de Mandanda prend de l’épaisseur au Stade Rennais

Selon Mohamed Toubache-Ter, un retour de Steve Mandanda au Stade Rennais serait une option de plus en plus probable. L’ancien gardien international français pourrait retrouver le club breton dans une fonction qui reste encore à définir précisément.

L’idée serait notamment de lui confier un rôle de facilitateur au sein de l’institution, avec une mission importante : contribuer à fluidifier les relations entre les différents acteurs du club et apporter de la sérénité dans un vestiaire qui ne serait pas toujours parfaitement uni.

Un rôle encore à définir en interne

Difficile de ne pas penser au parcours de Steve Mandanda pour comprendre l’intérêt d’un tel profil. Véritable monument de l’OM, où il a évolué pendant de nombreuses saisons, le gardien a marqué l’histoire du club phocéen par sa longévité, son leadership et son attachement au maillot olympien. Mais Mandanda connaît également parfaitement le Stade Rennais.

Après son départ de Marseille en 2022, il avait rejoint la Bretagne et défendu les couleurs rennaises pendant deux saisons, avant de quitter le club en 2024. Son éventuel retour ne serait donc pas celui d’un simple ancien joueur de passage. Son expérience du haut niveau, sa connaissance de l’environnement rennais et son vécu dans un vestiaire pourraient être des atouts pour accompagner cette nouvelle étape. Reste maintenant à connaître les contours exacts de cette possible collaboration.