Arnaud Pouille fragilisé à la direction du Stade Rennais, le club breton a cité une piste séduisante sur le papier.

Arrivé au Stade Rennais en octobre 2024, Arnaud Pouille est aujourd’hui fragilisé dans ses fonctions. Au point que, selon L’Équipe, le nom de Kevin Lamour, 46 ans, aurait émergé parmi les options étudiées pour prendre la relève.

Lamour, une piste séduisante au Stade Rennais

Le dirigeant breton a longtemps travaillé à l’UEFA aux côtés de Michel Platini, avant de rejoindre la FIFA, où il occupait jusqu’à cet été le poste de directeur des opérations. Il aurait ensuite été écarté après avoir critiqué Gianni Infantino. Romain Molina apporte des précisions sur les pistes envisagées pour remplacer Pouille à la tête du Stade Rennais. Deux noms se seraient initialement détachés, dont celui d’Olivier Cloarec. Mais sa situation actuelle à la présidence du Toulouse FC compliquerait un éventuel retour en Bretagne.

Le journaliste indépendant explique : « Initialement, il y avait deux noms se détachant pour le remplacer, dont Olivier Cloarec sauf que sa situation (président de Toulouse) compliquait la possibilité d’un retour. Cela laisse le champ libre à l’autre idée initiale, Kevin Lamour, ancien de l’UEFA et la FIFA qui a une réputation plutôt sérieuse/pro. Il n’a peut-être jamais dirigé de club mais son expérience dans les instances est très appréciée. »

Un profil expérimenté, mais encore rien d’officiel

Kevin Lamour présenterait donc un profil singulier : il n’aurait jamais dirigé de club, mais son parcours au sein de l’UEFA et de la FIFA serait apprécié dans le milieu. Une expérience institutionnelle qui pourrait séduire les décideurs rennais dans une période où le club cherche à retrouver de la stabilité.

En attendant une éventuelle évolution à la direction, le Stade Rennais doit aussi répondre sur le terrain. Les joueurs sont attendus cet après-midi au Stadium (17h15) pour tenter de redorer l’image du club breton contre une équipe du Toulouse FC quasiment au complet.