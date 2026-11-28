Le départ de Franck Haise est désormais acté à Rennes, et il devrait coûter très cher aux dirigeants bretons, notamment après sa récente prolongation de contrat.

Le Stade Rennais traverse une nouvelle zone de turbulences. Après la défaite face au NEC Nimègue (3-1) en Ligue Europa, Franck Haise va bien quitter le club. Les résultats décevants, les tensions supposées avec une partie du vestiaire et la pression grandissante des actionnaires ont eu raison de l’entraîneur, mais aussi certainement du président exécutif Arnaud Pouille.

Comme révélé par Canal+, Haise a appris qu’il n’était plus l’entraîneur du club seulement deux minutes avant l’entraînement, à 18 heures précises. Mais le retour de bâton pourrait être violent pour le SRFC.

Une prolongation qui pourrait coûter cher au Stade Rennais

En effet, Sébastien Denis, journaliste de Foot Mercato, souligne un élément qui va peser lourd : les conditions financières négociées par Franck Haise lors de sa prolongation.

Arrivé en février 2026, l’ancien entraîneur de Lens avait rapidement convaincu sa direction grâce à une fin de saison réussie. Le 7 août dernier, le Stade Rennais officialisait ainsi une prolongation d’une saison, portant son engagement jusqu’en juin 2028.

D’après les informations relayées par Sébastien Nonda, cette prolongation aurait également été accompagnée d’une très belle revalorisation salariale négociée avec Arnaud Pouille (il touchait 180 000 € mensuels bruts la saison dernière). Un détail loin d’être anodin dans le contexte actuel.

Une facture salée pour les actionnaires

Avec cette décision du Stade Rennais de se séparer de Franck Haise avant le terme de son engagement, les conditions de cette rupture vont donc représenter un nouveau dossier sensible, symbole d’une gestion bien trop hasardeuse. Avec un contrat courant désormais jusqu’en 2028 et une rémunération qui a été revue à la hausse, le coût de ce départ va être conséquent.

Une chose est certaine : la prolongation estivale, qui devait symboliser la confiance et la stabilité autour du projet rennais, devient aujourd’hui un sérieux casse-tête pour les dirigeants. À Rennes, le problème n’est désormais plus seulement sportif. Il est aussi financier.