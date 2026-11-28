Elye Wahi traverse une période particulièrement faste en Ligue 1. Après avoir déjà réussi un triplé face au Stade Rennais, l’attaquant français a de nouveau trouvé le chemin des filets à trois reprises.

Wahi enchaîne les triplés

La saison d’Elye Wahi prend une nouvelle dimension. Comme le souligne Foot Mercato, l’ancien attaquant du RC Lens et de l’OM vient de signer un nouveau triplé en Ligue 1. Une performance d’autant plus marquante qu’il avait déjà réussi pareil exploit contre le Stade Rennais.

La publication ne précise toutefois ni l’adversaire de ce nouveau coup d’éclat, ni le détail des trois réalisations. Elle met en avant la dynamique du buteur et une saison au cours de laquelle il semble avoir retrouvé toute son efficacité devant le but.

Après Rennes, Elye Wahi s’offre un nouveau triplé en Ligue 1. Quelle saison pour l’attaquant français. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2126788567594840189

Une réponse apportée sur le terrain

Ce nouveau triplé résonne forcément avec les débats qui ont accompagné Wahi ces dernières années. Son efficacité et sa régularité avaient notamment été remises en question lors de son passage à Marseille. La possibilité d’un départ dès l’hiver avait même alimenté les discussions autour de l’avenir de Wahi à l’OM.

L’attaquant avait également été la cible de plusieurs critiques publiques. Ses performances avaient divisé alors que son potentiel, déjà aperçu en Ligue 1, entretenait de fortes attentes. Cette série de triplés constitue donc une réponse sportive nette, même si les éléments disponibles ne permettent pas encore de dresser un bilan statistique complet de sa saison.

Un parcours mouvementé avant ce retour au premier plan

Avant de retrouver cette efficacité, Wahi avait connu plusieurs épisodes agités sur le marché des transferts. Son nom avait notamment animé les discussions entre Lens et Marseille, avec un dossier qui avait connu plusieurs rebondissements côté phocéen.

Ce nouveau coup d’éclat rappelle surtout les qualités de finisseur du Français. Réussir deux triplés au cours d’une même saison de Ligue 1, dont un contre Rennes, reste un fait marquant. Sans autre donnée chiffrée communiquée, la dynamique actuelle suffit déjà à illustrer le net retour en forme d’Elye Wahi.