Présent en conférence de presse à la veille du déplacement de l’OM à Auxerre (15h), Bruno Genesio a notamment évoqué les sanctions de l’UEFA suite aux incidents survenus contre le Levski Sofia (1-0).

Les événements survenus dans les tribunes lors de la rencontre contre le Levski Sofia n’ont pas laissé le vestiaire de l’OM indifférent. Bruno Genesio a reconnu que l’équipe avait été préoccupée par la situation, tout en condamnant fermement l’ensemble des comportements inacceptables observés durant la rencontre.

Genesio condamne les incidents et s’attend à une sanction de l’UEFA

« L’équipe a été préoccupée par ce qui s’est passé dans la tribune. Je condamne les violences commises lors de ce match, comme je condamne aussi le comportement des supporters bulgares qui ont mimé des saluts nazis ou poussé des cris de singe, ce qui n’a pas sa place dans une enceinte de football comme dans la vie de tous les jours », a-t-il déclaré.

Concernant les éventuelles sanctions de l’UEFA, le technicien marseillais préfère ne pas anticiper la décision de l’instance européenne. Il sait toutefois qu’une sanction est probable et assure que le club l’acceptera. « Moi, je ne m’occupe pas des sanctions. Il y a une instance. On sait qu’il y a une grande chance qu’il y ait une sanction et on l’acceptera », a-t-il précisé. Un discours mesuré, alors que l’OM attend désormais de connaître les conséquences disciplinaires de ces incidents.

Un objectif ambitieux pour l’OM avant la trêve de Noël

Au-delà du dossier disciplinaire, Bruno Genesio a également dressé un premier bilan de la prestation de son équipe face au Levski Sofia. L’entraîneur de l’OM a apprécié le sérieux affiché par ses joueurs, leur maîtrise collective et leur capacité à contrôler les débats. « Je trouve qu’on fait un match très sérieux. On aurait pu concrétiser nos occasions. On a été très peu en danger, sauf sur la frappe de Reinaldo en première mi-temps. C’est un match qu’on a contrôlé et où on a fait preuve de maturité. C’est un match sur lequel il faut s’appuyer », a-t-il analysé.

Le technicien veut désormais que son groupe conserve cette dynamique. S’il refuse de se projeter trop loin, il a tout de même dévoilé les objectifs qu’il souhaite atteindre d’ici la trêve de Noël. « À la trêve de Noël, c’est être au meilleur classement possible, avec une qualification en Coupe de France et être tout proche de la qualification en Ligue Europa », a-t-il expliqué, précisant que Geoffrey Kondogbia est incertain à Auxerre. Timothy Weah devrait en revanche bien être du déplacement en Bourgogne ce dimanche (15h).

Un petit mot pour Haise

Genesio estime également que les périodes difficiles peuvent offrir des opportunités à certains joueurs et permettre au collectif de réaliser de grandes choses. Un état d’esprit qu’il souhaite voir perdurer dans les prochaines semaines. Pour autant, l’entraîneur marseillais préfère attendre avant de fixer un objectif définitif pour la suite de la saison.

Enfin, il a eu une pensée pour Franck Haise, limogé hier soir par le Stade Rennais : « Non, je ne suis pas blasé. Quand on est coach, on sait à quoi s’en tenir et on est lié aux résultats de son équipe. Certains clubs sont plus patients que d’autres, mais ça fait partie de notre job. On sait que, quand on décide de faire ce métier, il faut être prêt à partir de son plein gré, comme ça a été mon cas, ou à partir parce qu’on vous demande de partir. Ce n’est pas simple, mais on est préparé à ça. »