Le penalty en panenka raté d’Amine Gouiri (26 ans) lors de la victoire de l’OM le Levski Sofia, jeudi en Ligue Europa (1-0), ne passe toujours pas.

L’OM a assuré l’essentiel jeudi en s’imposant face au Levski Sofia (1-0), mais la rencontre aurait pu se terminer avec un score plus confortable. Amine Gouiri a eu l’occasion de faire le break sur penalty, mais l’attaquant a tenté une panenka qui n’a pas trouvé le chemin des filets.

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La panenka de Gouiri à l’OM ne passe toujours pas

Un choix audacieux qui a rapidement suscité des réactions. Pour certains, ce geste relève de la confiance et de la personnalité d’un buteur. Pour d’autres, il témoigne d’une légèreté malvenue au regard de la situation sportive marseillaise. C’est précisément cette deuxième lecture qu’a défendue Virginie Sainsily. La journaliste de L’Équipe a vivement critiqué la décision de Gouiri, estimant que l’OM n’était pas dans une situation permettant ce genre de fantaisie.

La journaliste a notamment rappelé les difficultés traversées par Marseille, aussi bien en Ligue Europa que sur la scène nationale. Elle a ainsi déclaré : « Je lui demanderai un peu d’humilité. Ton équipe a perdu 3 de ses 4 premiers matches de Ligue Europa donc je ne comprends pas ce geste. De plus, je dois te rappeler que ton équipe vient de perdre contre Le Mans après avoir mené de deux buts. Marseille n’a donc aucune marge et revient de nulle part. »

Un recadrage qui ne porte pas uniquement sur le penalty manqué, mais surtout sur le choix de tenter une panenka dans un contexte où chaque occasion compte. Virginie Sainsily poursuit son argumentation en insistant sur la responsabilité du joueur : « Dans ce contexte, comment se permettre autant de légèreté ? La pertinence d’une décision ne se juge pas uniquement au résultat mais aussi à son contexte. Il faut savoir distinguer la confiance de la suffisance. »

Gouiri et l’OM attendus au tournant face à Auxerre

Le message est clair : pour la journaliste, Gouiri doit d’abord rassurer son équipe avant de chercher à régaler le public du Vélodrome. Cette polémique intervient à un moment important pour l’OM. Après des résultats irréguliers et des points laissés en route, le club phocéen doit retrouver de la stabilité et enchaîner les performances convaincantes.

Amine Gouiri, de son côté, reste un élément offensif capable de faire la différence à tout moment à l’OM. Mais son geste face au Levski Sofia rappelle que la confiance individuelle doit aussi s’inscrire dans les besoins du collectif.

Face à Auxerre, l’attaquant aura l’occasion de répondre sur le terrain. Un but, une prestation aboutie et une attitude tournée vers l’efficacité pourraient rapidement faire oublier cet épisode. À Marseille, le talent ne suffit pas toujours : dans une période où l’OM cherche encore ses repères, chaque décision est scrutée. Et la panenka ratée de Gouiri vient de le démontrer.