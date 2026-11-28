Remonté à la sixième place de Ligue 1, l’OM présente une statistique pour le moins singulière : il n’a toujours pas partagé les points cette saison. Bruno Genesio assume cette trajectoire sans compromis avant le déplacement à Auxerre.

L’OM ne connaît pas le partage des points

Avec Marseille, c’est tout ou rien depuis le début de la saison. Les Phocéens ont enchaîné les victoires et les défaites sans concéder le moindre match nul. Une série qui les accompagne désormais jusqu’à la sixième place du classement de Ligue 1.

Cette absence totale de nul illustre forcément l’irrégularité marseillaise, mais aussi la capacité de l’équipe à prendre la totalité de la mise lorsqu’elle parvient à faire basculer une rencontre. Là où d’autres formations limitent parfois les dégâts, l’OM repart soit avec trois points, soit les mains vides.

Genesio défend la logique des trois points

Interrogé en conférence de presse sur cette statistique, Bruno Genesio n’a pas affiché d’inquiétude particulière. L’entraîneur marseillais préfère retenir la valeur d’une victoire dans le barème actuel : « Avec la victoire à trois points, on avance plus vite en gagnant un match qu’en faisant deux nuls. »

Le calcul est simple : une victoire rapporte trois unités, quand deux résultats nuls n’en offrent que deux. Genesio ne nie donc pas le caractère tranché du parcours de son équipe, mais il met en avant le bénéfice comptable de ses succès. Un constat relayé par BeFootball :

L’OM, remonté à la sixième place de Ligue 1, n’a pas encore fait le moindre match nul cette saison. Pour Bruno Genesio, une victoire permet d’avancer plus vite que deux nuls. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126692604095914090

Auxerre comme nouveau test

Cette approche comporte toutefois une limite évidente. Si une victoire vaut davantage que deux nuls, une défaite ne rapporte rien. Pour continuer à remonter au classement, les Marseillais doivent donc augmenter la fréquence de leurs succès et éviter que cette série sans partage des points ne se transforme en frein.

Le prochain rendez-vous donnera rapidement une nouvelle indication. L’OM se déplace demain à Auxerre avec la possibilité de confirmer son retour à la sixième place. Une nouvelle victoire validerait le raisonnement de Genesio et permettrait encore à Marseille d’avancer par bonds de trois points.

Une série appelée à se poursuivre ou à tomber

Reste à savoir combien de temps cette particularité statistique résistera. Un premier nul mettrait fin à une série devenue rare, sans nécessairement constituer une mauvaise opération selon le scénario du match. Mais dans l’esprit affiché par Genesio, Marseille ne semble pas disposé à calculer.

À Auxerre, l’OM cherchera donc avant tout à gagner. Depuis le début de la saison, les Phocéens n’ont de toute façon jamais emprunté la voie du milieu.