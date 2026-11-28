À l’approche du match face à Auxerre, Bruno Genesio a mis en avant la maturité incarnée par Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd. Deux cadres dont l’influence dépasse, selon l’entraîneur de l’OM, leurs seules performances individuelles.

Genesio désigne les deux patrons de l’OM

Bruno Genesio sait sur quels hommes s’appuyer pour encadrer son équipe. En conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a cité Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd parmi les joueurs qui incarnent le mieux la maturité de son groupe avant la rencontre face à Auxerre.

Le technicien français ne réduit pas leur influence à ce qu’ils produisent directement sur le terrain. Il insiste surtout sur leur capacité à tirer le collectif vers le haut et à accompagner les éléments placés autour d’eux. Un apport forcément précieux dans une équipe où l’équilibre et la maîtrise restent essentiels.

« Ils sont très importants pour ce qu’ils apportent à l’équipe, mais aussi, je pense, parce qu’ils bonifient les joueurs qui sont à côté d’eux », a expliqué Genesio dans des propos relayés par BeFootball.

Bruno Genesio désigne Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd comme les joueurs qui incarnent la maturité de l’OM. Selon lui, ils bonifient également leurs partenaires. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126669945912336553

Des qualités qui dépassent leur rendement individuel

À travers cette sortie, l’entraîneur marseillais souligne une dimension parfois moins visible : l’impact d’un cadre sur les performances de ses partenaires. Højbjerg et Aguerd sont ainsi présentés comme des relais capables d’apporter du calme et de la maturité à l’ensemble de l’équipe.

Genesio ne livre aucune donnée chiffrée pour appuyer son constat. Son analyse porte avant tout sur leur poids dans le fonctionnement collectif. La présence de ces deux patrons doit permettre à l’OM de mieux gérer les différents temps d’un match, notamment lorsque la pression augmente ou que l’équipe traverse une période moins favorable.

Aguerd, un joueur que Genesio connaît parfaitement

Le cas de Nayef Aguerd est particulier pour Bruno Genesio. L’entraîneur marseillais a déjà dirigé l’international marocain au Stade Rennais et affirme donc le connaître « très, très bien ». Cette expérience commune lui permet de mesurer précisément ce que le défenseur peut apporter dans un vestiaire comme sur le terrain.

Aguerd avait franchi un cap durant son passage en Bretagne avant de poursuivre sa carrière loin de Rennes. Son arrivée à Marseille lui offre désormais un rôle majeur au sein du projet olympien, comme l’expliquait déjà cet éclairage consacré au dossier Aguerd à l’OM.

Deux repères précieux avant Auxerre

À l’approche du rendez-vous face à Auxerre, Genesio envoie aussi un message au reste de son groupe. L’OM dispose de joueurs d’expérience capables de montrer la voie, mais leur utilité se mesure surtout à la progression collective qu’ils provoquent.

Højbjerg et Aguerd apparaissent donc comme deux repères dans l’équipe marseillaise. Aux autres Olympiens de profiter de leur influence pour afficher la maîtrise et la maturité attendues par leur entraîneur.