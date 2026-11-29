La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si le Stade Rennais cherche un entraîneur capable de remplacer Franck Haise sur le long terme, une première recrue lui tend les bras au mercato hivernal.

L’absence de Brice Samba va rebattre les cartes dans les buts du Stade Rennais. Selon Le Parisien, le gardien international tricolore doit prochainement subir une intervention à la hanche, qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines.

Lucas Chevalier, une piste relancée au Stade Rennais ?

Dans l’immédiat, Kilian Belazzoug pourrait donc avoir sa chance. Âgé de 20 ans et formé au club, le jeune gardien est pressenti pour assurer la succession de Samba durant son indisponibilité. Il sera titulaire à Toulouse (17h15) mais le Stade Rennais ne devrait pas forcément se contenter de cette solution sur la durée.

En coulisses, le club breton songerait à recruter un gardien plus expérimenté dès le mois de janvier.Le nom de Lucas Chevalier revient ainsi dans les discussions. L’international français, aujourd’hui au PSG, pourrait être tenté par un départ afin de retrouver du temps de jeu.

Un dossier à suivre au PSG avant le mercato hivernal

L’insider Jonathan a évoqué sur X un possible feuilleton autour du poste de gardien cet hiver : « Il y a un poste clé – le gardien de but – qui va sûrement être un feuilleton cet hiver. La situation actuelle semble de plus en plus claire : un changement et une envie de se séparer du titulaire actuel par un talent français en devenir qui croupit sur un banc. » Une description qui semble faire référence clairement à Chevalier, dont la situation au PSG pourrait ouvrir une fenêtre de tir pour les Rennais.

Aux dernières nouvelles, Chevalier et le PSG seraient d’accord pour envisager un départ en janvier. Une éventualité qui pourrait encore plus attirer l’attention du Stade Rennais, à la recherche d’une solution pour sécuriser son poste de gardien. Reste à savoir si cette piste se concrétisera et si le futur entraîneur rennais aura son mot à dire dans ce dossier.