Luis Castro, bref entraîneur du FC Nantes, connaît ses premiers soubresauts du côté de Levante en Espagne.

Débarqué du FC Nantes en début de saison dernière, Luis Castro avait l’ambition de bien figurer en Espagne. Si les premiers mois à Levante avaient tout de la lune de miel, ses récentes sorties ne ressemblent plus vraiment à une promenade de santé.

Castro confronté à une période compliquée à Levante

Après une saison précédente marquée par une véritable réussite, le club valencien peine à retrouver le même élan. La défaite contre le Racing Santander (1-3), hier devant son public, vient accentuer les inquiétudes autour d’une équipe qui semble avoir perdu une partie de ses certitudes.

Avec une 15e place au classement, Levante doit désormais regarder derrière lui et rapidement retrouver des résultats plus convaincants. Pour Castro, le défi est important : il doit parvenir à relancer une équipe qui ne semble plus bénéficier de la même dynamique que lors de son précédent exercice. Face aux difficultés rencontrées par Luis Castro, Emmanuel Merceron a pris la parole pour évoquer la situation de l’entraîneur portugais.

Le spécialiste du FC Nantes estime que le technicien ne pourra pas reproduire chaque saison les mêmes miracles. Il a notamment déclaré : « Luis Castro ne devrait pas faire de magie 2 ans de suite à Levante. Très très compliqué cette 1ère moitié de saison. Après le miracle de l’an dernier, son Levante rentre dans le rang. Vu la dynamique et les derniers matchs que j’ai regardé, ce sera compliqué pour Levante. »

Les supporters du FC Nantes au soutien

Un constat sévère sur les performances actuelles, mais qui s’accompagne d’une volonté de protéger l’entraîneur face aux critiques qui pourraient rapidement s’accumuler. Emmanuel Merceron ajoute ainsi : « J’essaie surtout de devancer les vautours qui lui tomberont dessus gratos. » Une sortie qui montre que, malgré les résultats décevants, Luis Castro conserve des soutiens qui souhaitent rappeler le travail accompli lors de la saison précédente.

Pour Luis Castro, l’heure n’est pas encore à la panique, mais la situation demande une réaction rapide. Le classement et les dernières performances ne permettent pas au club valencien de se satisfaire de son niveau actuel. L’entraîneur portugais devra trouver les solutions pour redonner confiance à son groupe et éviter que cette mauvaise série ne s’installe durablement.

L’ancien coach du FC Nantes découvre ainsi une réalité différente en Espagne : après les succès et les attentes suscitées par son précédent exercice, il doit désormais gérer les premières turbulences. Reste à savoir si Luis Castro saura rapidement inverser la tendance et démontrer que son équipe peut encore retrouver le chemin de la réussite.