Au FC Nantes, Grégory Poirier va encore changer de gardien contre le FC Nueillaubiers (R1) au 8e tour de la Coupe de France (16h).

Le FC Nantes reçoit le FC Nueillaubiers ce dimanche, à la Beaujoire, pour une rencontre importante de Coupe de France. Mais Grégory Poirier devra une nouvelle fois adapter ses plans.

Qui doit démarrer en Coupe de France ? — But! FC Nantes (@ButNantes) November 26, 2026

Dupé va retrouver les buts du FC Nantes

Lucas Perrin est suspendu, tandis que Patrik Carlgren est touché aux côtes. Deux absences qui obligent le staff à revoir son organisation, notamment au poste de gardien. Toutefois, le choix du titulaire ne semble pas avoir été improvisé. En conférence de presse, Grégory Poirier a confirmé que Maxime Dupé était déjà prévu pour cette rencontre : « De toute façon, c’était Maxime Dupé qui était prévu dans les buts. » Le portier du FC Nantes devrait donc profiter de cette opportunité pour retrouver du temps de jeu et tenter de convaincre son entraîneur.

L’autre information importante concerne Alexis Mirbach. Selon Ouest-France, le jeune gardien a effectué son retour avec la réserve lors du Challenge Espoirs face à Guingamp, vendredi. Une reprise qui pourrait lui permettre de retrouver progressivement une place dans le groupe professionnel. Le quotidien régional indique qu’il pourrait même être présent sur le banc des Canaris ce dimanche, en Coupe de France.

Mirbach revient dans le jeu au FC Nantes

Ce retour ajoute donc un nouveau nom à la réflexion de Grégory Poirier. Entre Dupé, Carlgren et Mirbach, les options se multiplient, même si les absences et les états de forme ne permettent pas encore de dessiner une hiérarchie totalement stable. Pour Grégory Poirier, l’objectif immédiat reste évidemment la qualification en Coupe de France. Mais cette rencontre pourrait également fournir des indications utiles pour la suite de la saison du FC Nantes.

Le poste de gardien demeure donc un sujet à suivre chez les Canaris. Avec le retour de Mirbach et les différentes opportunités offertes à Dupé, la concurrence pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Une chose est certaine : face au FC Nueillaubiers, Maxime Dupé devrait avoir l’occasion de se mettre en évidence. Et derrière lui, un troisième gardien pourrait bien frapper à la porte.