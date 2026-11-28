Après l’échec Paulo Tavares, un futur repreneur polémique pourrait racheter le FC Nantes.

L’avenir du FC Nantes et de son propriétaire Waldemar Kita continue d’alimenter les discussions. Les supporters attendent toujours de savoir si le dirigeant acceptera un jour de céder le club, après des années de tensions autour de sa gestion.

Hanouna, un intérêt qui fait déjà réagir au FC Nantes

Le dossier Paulo Tavares avait récemment suscité de l’espoir, mais cette piste n’a finalement pas débouché sur une reprise. Et voilà qu’un nouveau nom vient désormais s’inviter dans le débat. Sur X, Emmanuel Merceron a réagi avec ironie aux ambitions prêtées à Cyril Hanouna, qui convoiterait un « beau club de Ligue 1 ». L’observateur nantais a directement interpellé Waldemar Kita : « Cyril Hanouna, sur « un beau club de Ligue 1″… Waldemar t’as pas fait ça ? » Une sortie qui a rapidement relancé les spéculations autour de la Beaujoire. Le rapprochement est tentant : le FC Nantes possède une histoire importante dans le football français, une identité forte et une visibilité médiatique qui pourraient attirer un investisseur désireux de se lancer dans le monde du ballon rond.

Pour autant, il faut rester prudent. À ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que Cyril Hanouna a officiellement formulé une offre pour racheter le FC Nantes, ni même qu’il a engagé des discussions avec Waldemar Kita. La remarque d’Emmanuel Merceron relève avant tout de l’ironie et ouvre la porte à une hypothèse qui fait parler. L’expression « beau club de Ligue 1 » peut d’ailleurs être interprétée de plusieurs manières. Le FC Nantes possède un palmarès, une histoire et une popularité qui correspondent à cette description. Mais la situation sportive actuelle des Canaris complique le rapprochement : le club évolue en Ligue 2, et non dans l’élite, ce qui pourrait rendre l’allusion moins évidente.

Ni Guingamp ni Nice : le mystère reste entier pour Hanouna

Reste que le nom de l’animateur suffit à susciter des réactions. Son éventuelle arrivée dans le football français ne passerait certainement pas inaperçue, tant son personnage divise et que son exposition médiatique est importante. Une perspective qui ne manquerait pas de faire réagir les supporters nantais, déjà particulièrement attentifs à tout ce qui touche à l’avenir de leur club. Pour l’heure, les informations disponibles restent limitées. Une chose est toutefois avancée : le club convoité ne serait ni Guingamp ni l’OGC Nice. De quoi laisser plusieurs possibilités ouvertes, sans pour autant permettre d’identifier avec certitude la formation concernée.

Le FC Nantes peut-il être le fameux « beau club de Ligue 1 » évoqué autour de Cyril Hanouna ? La question mérite d’être posée, notamment au regard du contexte de vente qui entoure le club depuis plusieurs saisons. Mais aucun rapprochement concret ne permet aujourd’hui de confirmer cette piste. Après l’épisode Paulo Tavares, les supporters nantais doivent donc encore patienter. Waldemar Kita n’a pas annoncé de changement de propriétaire et le nom de Cyril Hanouna n’est, pour le moment, associé à aucune démarche officielle connue. Le feuilleton de la vente du FC Nantes pourrait encore réserver des surprises, mais il faudra attendre des éléments plus solides avant d’imaginer un nouveau repreneur à la Beaujoire.