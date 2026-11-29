Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Avant la nomination de son futur entraîneur, le Stade Rennais a reçu une excellente nouvelle a sujet du mercato.

Le Stade Rennais a eu le nez creux avec Yassir Zabiri. Recruté en février 2026 pour environ 10 millions d’euros, le jeune international marocain a été prêté cet été au Racing Santander, sans option d’achat, afin de poursuivre sa progression et d’accumuler du temps de jeu.

Zabiri déjà valorisé à 60 M€ !

Un choix qui porte déjà ses fruits. À seulement 21 ans, l’attaquant impressionne en Liga avec 12 buts inscrits en 14 rencontres. Des statistiques remarquables qui le placent parmi les jeunes talents les plus prometteurs du championnat espagnol. Son rendement suscite déjà de nombreuses comparaisons avec des références précoces comme Cristiano Ronaldo ou Jude Bellingham. De quoi attirer l’attention des observateurs et confirmer que Rennes possède entre ses mains un joueur au potentiel considérable.

Cette réussite sportive se traduit naturellement par une flambée de sa valeur marchande. Selon les estimations de Transfermarkt, la cote de Zabiri a déjà doublé pour atteindre 20 millions d’euros. Mais certains observateurs espagnols voient beaucoup plus grand. Sur les ondes de Radio MARCA, plusieurs consultants estiment que le véritable prix du buteur marocain pourrait avoisiner les 60 millions d’euros.

Une excellente nouvelle pour le futur coach du Stade Rennais

Le journaliste Miguel Quintana considère notamment que son profil correspond parfaitement aux besoins du FC Barcelone. D’autres spécialistes, comme David Barral et Dani García Lara, imaginent également Zabiri poursuivre sa progression dans des clubs ambitieux tels que la Real Sociedad, le Betis ou Villarreal. Pour le Stade Rennais, cette explosion constitue une perspective particulièrement intéressante.

Le club breton conserve la maîtrise totale de l’avenir de son attaquant, puisqu’aucune option d’achat n’a été incluse dans son prêt au Racing Santander. Le futur entraîneur pourrait donc bénéficier d’un renfort offensif de premier choix, ou compter sur une vente spectaculaire pour financer le prochain mercato. Avec un investissement initial estimé à 10 millions d’euros et une valorisation évoquée autour de 60 millions, le Stade Rennais pourrait par ailleurs réaliser une plus-value considérable au prochain mercato estival…