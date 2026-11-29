Si le RC Lens s’est largement imposé samedi à Angers (5-2), le quintuplé d’Abdallah Sima n’a pas masqué quelques imperfections.

Difficile de ne retenir que le résultat après une telle rencontre. Avec son quintuplé à Angers (5-2), Abdallah Sima a offert une victoire éclatante au RC Lens et signé une performance exceptionnelle. Mais cette démonstration individuelle a aussi permis de détourner l’attention de certaines limites collectives.

Le festival de Sima ne fait pas oublier les limites du RC Lens

Car les hommes de Didier Digard n’ont pas livré une prestation totalement maîtrisée. Dans l’entrejeu, l’équilibre et le fonctionnement du double pivot posent notamment question. Un constat partagé par Walid Acherchour, qui estime que la performance de Sima a évité bien des complications à son équipe.

Sur les ondes de RMC Sport, le consultant n’a pas caché ses réserves concernant l’organisation lensoise au milieu de terrain. Pour lui, le dispositif actuel ne permet pas aux Sang et Or de trouver le bon équilibre : « Heureusement que Sima enlève une grosse épine du pied à Lens, parce qu’ils ne font pas un grand match. Le double pivot ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas je pense. Il faut passer à 3 au milieu. »

Un chantier à surveiller pour Digard au RC Lens

Le message est clair : Acherchour plaide pour un changement de système, avec un troisième joueur dans l’entrejeu afin de renforcer le collectif lensois. Cette analyse intervient après la première victoire de Didier Digard sur le banc du RC Lens. Le nouvel entraîneur a certes pu compter sur un Sima exceptionnel, mais les difficultés observées dans l’entrejeu constituent un point de vigilance pour la suite.

Le score d’Angers est flatteur et le quintuplé restera dans les mémoires. Reste maintenant à savoir si Digard conservera son double pivot ou s’il envisagera de réorganiser son milieu de terrain. Car pour durer, le RC Lens ne pourra pas toujours compter sur un exploit individuel de cette ampleur.