Malgré son quintuplé samedi à Angers lors de la victoire du RC Lens (5-2), Abdallah Sima (25 ans) doit déjà déchanter.

Le festival offensif d’Abdallah Sima aurait pu prendre une dimension encore plus historique. En inscrivant cinq buts à Angers (5-2), l’attaquant du RC Lens a sérieusement menacé une marque historique du football français : celle de Tony Kurbos, seul joueur à avoir inscrit six buts à l’extérieur en Division 1 depuis 1945.

Sima à un but d’entrer encore davantage dans l’histoire

L’ancien attaquant du FC Metz avait réalisé cet exploit le 28 avril 1984, lors d’une victoire spectaculaire à Nîmes (7-3). Quarante-deux ans plus tard, Sima a donc échoué à une seule réalisation de cette performance. Interrogé sur cet exploit qui continue de faire sa fierté, Tony Kurbos a rappelé à quel point cette soirée avait été particulière.

« C’est quand même assez rare. Surtout, ce jour-là, j’avais marqué les six buts dans le jeu, dont trois de la tête, malgré mon 1,73 m. On avait marqué très vite, et j’avais pris confiance, explique-t-il à L’Équipe. Après, ça s’est enchaîné, et dans un match comme ça, vous avez l’impression de voler. Il faut dire aussi que j’avais de très bons joueurs autour de moi, que j’avais reçus de très bons centres, et que j’avais eu pas mal de chance. Il ne faut pas être prétentieux, je ne vais pas dire que j’ai marqué ces six buts tout seul. »

Digard a-t-il involontairement sauvé le record ?

Pour réaliser cette performance, Kurbos avait notamment été servi par Éric Pécout et Jean-Philippe Rohr, auteurs de deux passes décisives chacun, ainsi que par Philippe Hinschberger. Un collectif au service d’un exploit individuel resté dans les annales. L’ancien Messin est également connu pour son triplé au Camp Nou face au FC Barcelone, lors de la victoire de Metz (4-2) en Coupe d’Europe, le 10 octobre 1984.

Tony Kurbos n’a même pas suivi en direct la menace que représentait le quintuplé de Sima. C’est un coup de téléphone qui l’a informé que son record avait été approché. L’ancien buteur ne s’en inquiète pas pour autant. « Il sera battu un jour ou l’autre, c’est normal. Mais il y a quelques années, on m’a affirmé qu’aucun buteur ne l’avait jamais fait dans les clubs du top 5 européen’, poursuit-il beau joueur. Un détail pourrait toutefois faire sourire les amateurs de statistiques : Didier Digard a remplacé Abdallah Sima à la 84e minute à Angers. Le goleador du RC Lens n’a donc pas eu l’occasion de tenter d’inscrire un sixième but en fin de rencontre…