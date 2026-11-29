Les supporters du RC Lens ont observé que la large victoire à Angers ce samedi (5-2) s’est décidée après la sortie de Michaël Cuisance (27 ans).

Le RC Lens a frappé fort ce samedi en s’imposant largement sur la pelouse d’Angers (5-2). Pourtant, malgré cette démonstration offensive, une recrue artésienne se retrouve au cœur des critiques : Michaël Cuisance (27 ans).

La sortie de Cuisance, le tournant du match au RC Lens ?

L’ancien milieu de l’OM cristallise les interrogations des supporters, qui ont remarqué un changement majeur dans le visage de l’équipe après sa sortie. Alors que le SCO menait encore 2-1, le RC Lens a décidé de faire entrer Titraoui à la 62e minute à la place de Michaël Cuisance. Un changement qui a visiblement transformé la dynamique de la rencontre. Avec Titraoui dans l’entrejeu, les Sang et Or ont retrouvé davantage d’équilibre et de maîtrise.

Dans la foulée, Sima a complètement renversé la situation en inscrivant quatre buts en seulement une demi-heure ! Cette séquence n’a pas échappé aux observateurs. Walid Acherchour avait déjà exprimé ses doutes concernant le fonctionnement du milieu lensois à deux joueurs. Une analyse désormais partagée par une partie des supporters, qui estiment que Cuisance peine à trouver sa place dans ce système.

Les supporters du RC Lens ne mâchent pas leurs mots

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont rapidement fusé après cette victoire. Plusieurs fans du RC Lens ont directement ciblé Cuisance, dont la prestation a également été sanctionnée par une note de 4 dans L’Équipe, la plus faible du côté lensois (avec Chavez). Certains supporters n’ont pas hésité à comparer le milieu de terrain à d’anciens joueurs du club, tandis que d’autres réclament désormais une concurrence plus forte à son poste.

« Je vous jure Valdivia était meilleur que cette fraude de Cuisance », a notamment lancé un supporter particulièrement remonté. Un autre regrette son niveau actuel : « Cuisance je suis dégouté. Il était si bon sous Cahu. Mais là tu as Titraoui qui monte en puissance. » La question de son statut de titulaire est également posée : « Bulatovic titulaire ! Cuisance un peu sur le banc, ça ne lui fera pas de mal ! » Enfin, un autre fan résume le problème tactique : « Cuisance dans ce milieu à deux est un vrai problème. Titraoui continue de prendre ses marques et est bien plus intéressant. »

Titraoui, lui, marque des points au RC Lens…

Avant le match piégeux contre Le Havre le week-end prochain, cette rencontre pourrait bien redistribuer les cartes dans l’entrejeu du RC Lens. Alors que Titraoui semble gagner en confiance et en influence, Michaël Cuisance devra rapidement répondre sur le terrain pour conserver sa place.

La victoire à Angers reste une excellente opération pour le RC Lens, mais elle soulève aussi une question importante pour la suite : le milieu à deux est-il réellement adapté aux qualités de Cuisance ? Le prochain choix du staff de Didier Digard sera particulièrement scruté par les supporters.