Depuis qu’Abdallah Sima trouve le chemin des filets, le RC Lens ne connaît pas la défaite : une statistique impressionnante qui s’accompagne d’une autre curiosité.

Abdallah Sima est décidément un homme qui aime les déplacements. Auteur d’un quintuplé retentissant samedi sur la pelouse d’Angers (2-5), l’attaquant sénégalais a encore confirmé une étonnante tendance statistique sous les couleurs du RC Lens.

Comme l’a relevé Laurent Mazure sur X, le Racing n’a jamais perdu lors des neuf rencontres au cours desquelles son numéro 19 a inscrit au moins un but. Le bilan est particulièrement parlant : six victoires et trois matchs nuls. Plus impressionnant encore, les Sang et Or ont systématiquement inscrit au moins deux buts dans chacune de ces rencontres.

Bollaert attend toujours son premier but de Sima

Mais une autre particularité mérite l’attention des supporters lensois : Abdallah Sima n’a toujours pas marqué à Bollaert-Delelis ! Ses 14 réalisations sous le maillot artésien ont toutes été inscrites loin de Lens. Son dernier exploit à Angers a d’ailleurs largement contribué à renforcer cette statistique, avec cinq buts inscrits à lui seul.

Arrivé dans l’Artois à l’été 2025, l’international sénégalais a connu des périodes plus compliquées avant de retrouver une efficacité spectaculaire. Son quintuplé face à son ancien club lui permet notamment de marquer l’histoire du championnat de France.

Reste désormais une question : quand Abdallah Sima débloquera-t-il enfin son compteur à Bollaert ? Une chose est certaine, les supporters lensois attendent avec impatience de voir leur attaquant reproduire ses exploits devant le public artésien. Samedi prochain contre Le Havre ?