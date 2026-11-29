Envisagé par la direction de l’OM au mercato hivernal, un départ de Nayef Aguerd (30 ans) n’est absolument pas souhaité par les supporters marseillais.

L’avenir de Nayef Aguerd (30 ans) pourrait-il s’écrire loin de Marseille dès janvier ? La question a été posée aux lecteurs de But! à travers un sondage intitulé : « L’OM devrait-il se séparer de Nayef Aguerd en janvier 2027 ? »

Les supporters de l’OM disent non à un départ d’Aguerd

Les résultats sont particulièrement nets. À peine 5,9 % des participants se prononcent en faveur d’un départ du défenseur marocain. À l’inverse, 94,1 % souhaitent le voir poursuivre son aventure sous les couleurs olympiennes.

Un désaveu massif pour l’hypothèse d’une séparation hivernale, envisagée à ce stade par les dirigeants de l’OM afin d’alléger la masse salariale. Dans les commentaires, un supporter de l’OM a même résumé son opposition en un seul mot : « Jamais ».

Un message fort envoyé à la direction de l’OM

Ce résultat montre à quel point Nayef Aguerd bénéficie d’un soutien important auprès des supporters de l’OM. Alors qu’un départ aurait été envisagé par la direction au mercato hivernal, le public marseillais affiche une position presque unanime.

Reste à savoir si cette préférence populaire pèsera dans la réflexion des dirigeants de l’OM. Un sondage ne détermine évidemment pas les décisions du club, mais le message envoyé est limpide : les supporters de l’OM ne veulent pas voir le défenseur marocain quitter Marseille en janvier.