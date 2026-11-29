Le changement d’arbitre pour le match entre l’AJ Auxerre et l’OM (15h) pourrait profiter aux Marseillais.

La préparation de la rencontre entre l’AJ Auxerre et l’OM a connu un petit rebondissement. Alors que François Letexier devait initialement diriger les débats, c’est finalement Jérémie Pignard qui officiera au sifflet. Un changement qui pourrait être accueilli favorablement du côté marseillais, à en croire le bilan statistique du club phocéen sous la direction de l’arbitre de 39 ans.

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Voici les 2️⃣1️⃣ joueurs retenus par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour le déplacement à Auxerre 💪🏼 pic.twitter.com/Wyojpaooov — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 29, 2026

Un bilan plutôt favorable à l’OM avec Pignard

Jérémie Pignard a arbitré 22 rencontres de l’OM. Le bilan est positif pour les hommes de la cité phocéenne, avec douze victoires, quatre matches nuls et six défaites. Autrement dit, l’OM a remporté plus de la moitié des rencontres disputées sous sa direction.

Autre statistique intéressante : l’arbitre a accordé neuf penalties aux Marseillais, contre cinq à leurs adversaires. En revanche, le bilan disciplinaire est moins favorable aux Olympiens. Les joueurs marseillais ont été expulsés à quatre reprises, contre une seule expulsion dans le camp adverse.

Un souvenir très positif pour l’OM cette saison

Jérémie Pignard a déjà croisé la route de l’OM cette saison. C’était en octobre dernier, lors du déplacement à Angers comptant pour la septième journée de Ligue 1. Les Marseillais avaient alors signé une prestation offensive particulièrement convaincante en s’imposant largement (5-2). Un souvenir qui pourrait donner confiance aux supporters avant ce nouveau déplacement, marqué par une autre bonne nouvelle pour l’OM : Timothy Weah figure bien dans le groupe de Bruno Genesio.

🚨Le groupe retenu par Will Still pour la réception de l’OM prévue cet après-midi. pic.twitter.com/LD87uLzs83 — Nordine L’Instant N (@nordinealisaid) November 29, 2026

Reste désormais à savoir si ce changement d’arbitre sera effectivement un élément favorable aux hommes de Bruno Genesio. Les statistiques sont encourageantes, mais c’est bien sur le terrain que l’OM devra aller chercher les trois points à Auxerre.