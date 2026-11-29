Le dossier des incidents survenus entre l’OM et le Levski Sofia jeudi en Ligue Europa a pris une nouvelle tournure… en Italie.

Les ultras de la Lazio ont franchi une nouvelle ligne après les incidents entre l’OM et le Levski Sofia (1-0). Avant le match de Serie A face au Torino, une banderole à caractère raciste a été déployée dans les tribunes pour s’en prendre aux supporters de l’OM.

Une banderole raciste visant les supporters de l’OM

Le message affiché était particulièrement insultant : « Marseillais, sales singes ». Cette provocation intervient alors que les relations entre les supporters des deux camps sont marquées depuis plusieurs années par un lourd passif d’affrontements et de tensions. Mais dans le contexte actuel, cette banderole prend une dimension encore plus inquiétante.

Les incidents survenus jeudi soir à Marseille, lors de la rencontre de Ligue Europa contre le Levski Sofia, ont déjà provoqué une vive émotion dans le monde du football. La rencontre entre l’OM et le Levski Sofia a été marquée par de graves incidents impliquant des supporters bulgares et les forces de l’ordre. Selon les premiers éléments rapportés, près de 13 personnes auraient été blessées, parmi lesquelles des supporters et des CRS. L’affaire a rapidement pris une dimension judiciaire.

Genesio a condamné les violences et les provocations

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Marseille, notamment pour violences volontaires aggravées et incitation à la haine. Le Levski Sofia a également réclamé des sanctions, dénonçant les événements survenus autour de cette confrontation européenne. Dans ce climat particulièrement tendu, la banderole déployée en Italie apparaît comme une nouvelle provocation, susceptible d’alimenter davantage les tensions entre supporters.

De son côté, Bruno Genesio a pris position ce samedi. L’entraîneur de l’OM a condamné aussi bien les violences que les provocations attribuées aux supporters bulgares. Une prise de parole qui intervient alors que le football européen est une nouvelle fois confronté aux dérives de certains groupes de supporters. Entre les incidents de Marseille, les enquêtes judiciaires en cours et cette banderole raciste visant les fans olympiens, la situation reste particulièrement sensible.