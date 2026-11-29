En quête de renforts offensifs pour le mercato hivernal, le PSG pourrait-il rapatrier Bradley Barcola sous la forme d’un prêt de six mois ?
Le PSG pourrait s’activer dès le mois de janvier. Privé de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale manque de solutions offensives. Luis Enrique a d’ailleurs reconnu qu’un recrutement hivernal était envisageable pour étoffer son effectif.
Dans l’émission On refait le match sur RTL, Dominique Sévérac a avancé une idée pour le moins inattendue : le retour de Bradley Barcola à Paris ! Parti à Liverpool l’été dernier pour un transfert estimé à 145 millions d’euros, bonus compris, l’international français pourrait, selon le journaliste, constituer une solution idéale pour le PSG.
PSG en ce moment
|#
|Équipe
|J
|Diff
|Pts
|1
|PSG
|12
|+15
|29
|2
|Paris FC
|12
|+10
|23
|3
|OM
|12
|+9
|21
|4
|Stade Brestois
|12
|+8
|21
|5
|LOSC
|12
|+5
|21
|6
|OL
|11
|+7
|20
1er sur 18 · 9V 2N 1D
VVVNV
· Ligue 1 J13
15,40N4,3021,41Cotes PMU
Aston Villa–PSG
· Ligue des champions
· Ligue 1 J14
« Je trouve que ce serait la solution idéale, il n’y a pas de problème d’adaptation, le gars sait ce que c’est », a expliqué Sévérac au micro de RTL. L’ailier connaît parfaitement le club parisien, où il a évolué pendant trois saisons avant de rejoindre les Reds.
Un retour de Barcola au PSG très improbable
Si l’idée peut séduire les supporters parisiens, elle se heurte à une réalité : Liverpool a investi une somme considérable pour s’attacher les services de Barcola, auteur de 3 buts et 4 passes dé en 17 matchs. Le joueur, de son côté, a quitté Paris pour relever un nouveau défi en Premier League.
Le journaliste reconnaît lui-même que cette hypothèse a peu de chances de se concrétiser. Le retour de Barcola au PSG reste donc une suggestion plutôt irréaliste, et non une véritable piste crédible du mercato parisien.
Quelle recrue pour compenser les blessures de Doué et Kvaratskhelia au PSG ? "Une autre solution, c’est un prêt de six mois de Barcola"Dominique Severac au micro de @PhilSANFOURCHE dans #OnRefaitLeMatch sur #RTL https://t.co/fBS72hnxTy— RTL France (@RTLFrance) November 28, 2026