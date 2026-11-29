En quête de renforts offensifs pour le mercato hivernal, le PSG pourrait-il rapatrier Bradley Barcola sous la forme d’un prêt de six mois ?

Le PSG pourrait s’activer dès le mois de janvier. Privé de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale manque de solutions offensives. Luis Enrique a d’ailleurs reconnu qu’un recrutement hivernal était envisageable pour étoffer son effectif.

Dans l’émission On refait le match sur RTL, Dominique Sévérac a avancé une idée pour le moins inattendue : le retour de Bradley Barcola à Paris ! Parti à Liverpool l’été dernier pour un transfert estimé à 145 millions d’euros, bonus compris, l’international français pourrait, selon le journaliste, constituer une solution idéale pour le PSG.

« Je trouve que ce serait la solution idéale, il n’y a pas de problème d’adaptation, le gars sait ce que c’est », a expliqué Sévérac au micro de RTL. L’ailier connaît parfaitement le club parisien, où il a évolué pendant trois saisons avant de rejoindre les Reds.

Un retour de Barcola au PSG très improbable

Si l’idée peut séduire les supporters parisiens, elle se heurte à une réalité : Liverpool a investi une somme considérable pour s’attacher les services de Barcola, auteur de 3 buts et 4 passes dé en 17 matchs. Le joueur, de son côté, a quitté Paris pour relever un nouveau défi en Premier League.

Le journaliste reconnaît lui-même que cette hypothèse a peu de chances de se concrétiser. Le retour de Barcola au PSG reste donc une suggestion plutôt irréaliste, et non une véritable piste crédible du mercato parisien.