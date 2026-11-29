La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Malgré la victoire du PSG face au FC Lorient (2-0), Luis Enrique n’est pas pleinement satisfait. Le mercato pourrait être actif cet hiver.

Le PSG a assuré l’essentiel contre le FC Lorient (2-0). Grâce aux réalisations d’Ousmane Dembélé et de Senny Mayulu, les Parisiens se sont imposés au Parc des Princes et ont globalement maîtrisé leur rencontre.

Luis Enrique ne digère pas les dernières minutes du PSG

Pourtant, le résultat ne suffit pas à satisfaire Luis Enrique. Le technicien espagnol du PSG a particulièrement regretté le manque de concentration affiché par ses joueurs en fin de match. En conférence de presse, il n’a pas caché son agacement : « C’est clair, c’est clair. J’ai beaucoup aimé ce qu’on a fait les 80 premières minutes et je suis très énervé par ce que j’ai vu lors des dix dernières minutes. Il y a eu beaucoup d’erreurs individuelles, des joueurs distraits. C’est important de rectifier ça. »

Un discours fidèle à l’exigence de l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Même avec une victoire à la clé, Luis Enrique attend davantage de rigueur de la part de son groupe. Pour lui, les dernières minutes de cette rencontre doivent servir d’avertissement. Mais le PSG pourrait également chercher des solutions en dehors du terrain.

Trois pistes offensives pour le mercato hivernal ?

Selon La Source Parisienne, le club prépare une offensive lors du prochain mercato hivernal après plusieurs blessures au sein de son effectif. Le média affirme que Paris cible un joueur offensif capable d’évoluer dans un registre similaire à celui de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, avec la volonté de recruter un élément susceptible d’avoir un impact immédiat. Trois noms auraient ainsi été cochés à l’issue de plusieurs réunions entre Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique.

Pour l’heure, aucune identité n’a été dévoilée dans les informations communiquées. Cette piste témoigne en tout cas de la réflexion menée en interne pour anticiper les difficultés liées aux blessures et maintenir la compétitivité du secteur offensif parisien. Luis Enrique souhaite disposer de solutions capables de répondre rapidement aux exigences de son système. Reste désormais à connaître les trois joueurs ciblés et à savoir si le PSG passera concrètement à l’action en janvier.