Entre le contrat de Patrik Carlgren qui arrive à échéance et les interrogations autour de Maxime Dupé, le FC Nantes pourrait devoir ouvrir un nouveau chantier majeur au poste de gardien lors du mercato estival 2027.

Le FC Nantes pourrait avoir un dossier prioritaire à préparer pour son mercato estival 2027 : celui du poste de gardien de but. Alors que l’avenir de Patrik Carlgren pose question et que les prestations de Maxime Dupé ne semblent pas faire l’unanimité, les dirigeants nantais pourraient devoir ouvrir un nouveau chantier dans les cages.

Un avenir incertain pour Patrik Carlgren

Le dossier Patrik Carlgren pourrait rapidement devenir un sujet important à la Jonelière. Le gardien suédois a fait son retour à Nantes en septembre dernier, après avoir quitté le club quelques mois plus tôt. Son nouvel engagement porte sur une saison, avec une année supplémentaire en option. Son avenir pourrait donc se retrouver au centre des discussions à l’approche de l’été 2027.

À 34 ans, Carlgren représente une solution d’expérience, mais le FC Nantes doit aussi réfléchir à la suite. Faut-il miser sur lui pour l’avenir ou profiter du prochain mercato pour recruter un gardien capable de s’installer durablement comme titulaire ?

Maxime Dupé ne fait pas l’unanimité

De son côté, Maxime Dupé était arrivé cet été avec l’objectif de reprendre les commandes des cages nantaises. Formé au club, le portier possède une solide expérience, mais ses performances suscitent des interrogations.

Mais les chiffres de son début de saison 2026-2027 illustrent les difficultés rencontrées : 13 buts encaissés en sept rencontres de championnat. Des données qui alimentent forcément les débats autour de son statut de numéro 1.

Un nouveau gardien numéro 1 à recruter en 2027 ?

Sur X, un supporter nantais soulève justement cette question : avec Carlgren potentiellement en fin de cycle et Dupé qui ne convainc pas totalement, le FC Nantes doit-il repartir de zéro à ce poste ?

Le prochain mercato estival pourrait ainsi devenir une occasion stratégique pour les dirigeants nantais, même si le jeune Alexis Mirbach (21 ans) pourrait devenir une option. Mais il faudra peut-être se pencher sur un nouveau gardien, capable d’apporter des garanties immédiates et de s’inscrire dans la durée, pour stabiliser un secteur essentiel. Peut-être bien Gaëtan Poussin, gardien du Red Star qui connaît très bien Grégory Poirier et qui était proche de venir l’été dernier ?