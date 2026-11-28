Légende du FC Nantes et natif des Aubiers, Gilles Rampillon donnera dimanche le coup d’envoi du match de Coupe de France entre les Canaris et le FC Nueillaubiers. Une affiche hautement symbolique pour l’ancien milieu de terrain, partagé entre sa commune natale et son club de cœur.

Des Aubiers à la Maison Jaune

Gilles Rampillon ne pouvait sans doute pas imaginer pareil scénario. Né en juillet 1953 aux Aubiers, l’ancien international français a découvert le football dans sa commune natale avant de poursuivre son apprentissage à Bressuire, situé à une quinzaine de kilomètres. Il a ensuite rejoint le FC Nantes à l’âge de 17 ans, en 1970.

« Même si je n’y ai joué qu’une seule année avant de partir pour Bressuire, à 15 kilomètres, où j’ai effectué tout mon cursus secondaire, je garde de très bons souvenirs de cette période », a confié l’ancien milieu de terrain sur le site officiel du FC Nantes.

Rampillon a ensuite franchi toutes les étapes sous le maillot canari. Professionnel entre 1971 et 1982, il a disputé plus de 400 rencontres avec la Maison Jaune et obtenu trois sélections en équipe de France. Un parcours qui en fait l’une des figures marquantes de l’histoire nantaise.

Une affiche qu’il n’aurait jamais imaginée

Le 8e tour de la Coupe de France va désormais réunir les deux parties de son histoire. Le FC Nantes accueille dimanche le FC Nueillaubiers à la Beaujoire, une affiche dont la portée émotionnelle dépasse largement l’enjeu sportif pour l’ancien Canari.

« Très tôt, j’ai vu que si les deux équipes se qualifiaient, elles se retrouveraient face à face au tour suivant. J’ai quand même eu un flash incroyable. Ce n’est pas si fréquent de voir sa commune natale jouer contre le FC Nantes. Je n’aurais jamais imaginé ça ! », a-t-il expliqué dans des propos également relayés par La Tribune Nantaise.

Un rendez-vous à part dans l’actualité nantaise

Cette parenthèse de Coupe de France intervient alors que l’actualité du FC Nantes reste aussi marquée par les choix effectués lors des derniers mercatos. À la veille de cette rencontre, le bilan des recrues arrivées à l’été 2025 continue notamment d’alimenter les débats autour du club canari.

FC Nantes. Lahdo, Camara, Hong, etc. : un an après, que deviennent les recrues du mercato estival 2025 ? — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2126233091622535338

Le temps d’un après-midi, la Coupe de France offrira toutefois une respiration et remettra à l’honneur l’histoire du club. Gilles Rampillon, qui avait déjà souligné l’importance du soutien populaire nantais, sera chargé de donner le coup d’envoi de cette rencontre particulière.

Beaucoup d’émotion avant le coup d’envoi

À 73 ans, l’ancien Nantais ne cache pas ce que représente son retour sur la pelouse de la Beaujoire dans ce contexte. « Ça me fait un petit quelque chose au cœur. C’est même une sensation vraiment particulière. Je vais donner le coup d’envoi, donc je ressens beaucoup d’émotion », reconnaît-il.

Rampillon s’attend aussi à voir les dirigeants, le staff et les joueurs du FC Nueillaubiers profiter pleinement de cette journée. Pour le club amateur, évoluer à la Beaujoire constituera déjà un souvenir marquant. Pour celui qui relie naturellement les deux équipes, cette affiche refermera symboliquement la boucle commencée aux Aubiers dans les années 1960.