Initialement attendu à l’extérieur, le FC Nantes recevra finalement le FC Nueillaubiers dimanche (16h), au 8e tour de la Coupe de France. Un changement favorable aux Canaris, mais qui renforce encore leur obligation de résultat face à une formation de Régional 1.

Le FC Nueillaubiers s’offre la Beaujoire

Le FC Nueillaubiers ne pouvant pas accueillir cette rencontre dans son stade, non homologué pour un tel rendez-vous, le club des Deux-Sèvres a accepté de se déplacer à la Beaujoire. Les Canaris vont ainsi disputer à domicile leur deuxième match de Coupe de France de la saison, alors qu’ils devaient initialement évoluer à l’extérieur.

Pour les amateurs, cette inversion permet de vivre un moment rare dans un grand stade. « C’est une belle fête pour l’adversaire aussi. Je pense que tout joueur amateur qui évolue aujourd’hui en R1 a cette envie, une fois dans sa vie, de jouer dans un grand stade », a souligné Grégory Poirier dans des propos relayés par Tribune Nantaise.

Poirier prévient : Nantes n’a « pas le droit à l’erreur »

Pour le FC Nantes, l’avantage est évident. Aucun déplacement à gérer, une pelouse parfaitement connue et des repères habituels à seulement cinq ou six jours du match précédent. « On a zéro excuse », tranche donc l’entraîneur nantais, conscient que le rapport de force sera largement favorable à son équipe.

Jouer à la Beaujoire réduit aussi la part d’incertitude propre à la Coupe de France. Mais cette configuration augmente la pression sur les Jaune et Vert. Poirier attend une prestation « très professionnelle » et refuse tout relâchement face à un adversaire qui reste sur trois victoires.

FC Nantes : un an après, que deviennent Lahdo, Camara, Hong et les autres recrues du mercato estival 2025 ? — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2126233091622535338

Dans un contexte où les choix opérés lors du mercato 2025 restent scrutés, cette rencontre doit également permettre au groupe nantais de confirmer sa progression. Une élimination contre une formation de R1 ferait forcément tache dans une saison déjà très observée autour de l’actualité du FC Nantes.

Du rythme pour éviter le piège

Grégory Poirier ne s’est pas contenté d’un simple rappel à l’ordre. Le technicien a supervisé le FC Nueillaubiers et étudié la hauteur de son bloc, son organisation à la pression ainsi que ses sorties de balle. Il estime cette équipe plus dangereuse en transition que l’adversaire affronté au tour précédent.

Le plan nantais est donc clair : exploiter la qualité de la pelouse, déplacer rapidement le bloc adverse et imposer beaucoup de rythme. Le FCN devrait trouver des espaces, à condition de conserver sérieux et humilité. À la Beaujoire, le contexte est idéal. Il ne restera plus aux Canaris qu’à éviter le piège.