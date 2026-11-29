Les dirigeants du FC Nantes souhaiteraient voir le jeune Loan Merrifield (17 ans) avoir sa chance en équipe première.

Un désaccord pourrait se dessiner en interne au FC Nantes autour de Loan Merrifield (17 ans). Selon Emmanuel Merceron, les dirigeants du FC Nantes seraient favorables à une intégration de Loan Merrifield dans le groupe professionnel après son retour du Mondial U17.

Les Kita veulent donner sa chance à Merrifield

« Franck et Waldemar Kita verraient d’un bon œil que Loan Merrifield intègre la rotation de l’équipe pro du FC Nantes à son retour de la Coupe du Monde U17 », rapporte le spécialiste sur X. Une volonté qui témoignerait de l’envie des dirigeants de voir le jeune joueur bénéficier rapidement d’une exposition au plus haut niveau.

Mais cette perspective ne ferait pas l’unanimité en interne. Toujours selon Merceron, les formateurs du FC Nantes ne seraient pas convaincus que Merrifield soit déjà prêt à obtenir du temps de jeu avec les professionnels.

Un désaccord à surveiller chez les Canaris

Merceron rappelle d’ailleurs qu’une situation similaire se serait présentée il y a un an, lorsque Luis Castro souhaitait déjà faire participer le jeune joueur aux entraînements du groupe A. À l’époque, ses formateurs lui avaient fait savoir qu’il était encore trop juste.Le dossier Loan Merrifield pourrait donc mettre en lumière des visions différentes entre la direction nantaise et le secteur de la formation.

D’un côté, les Kita souhaiteraient accélérer son intégration chez les professionnels. De l’autre, ses formateurs au FC Nantes privilégieraient la prudence. Reste à savoir quelle orientation sera retenue à son retour de la Coupe du monde U17. À ce stade, aucune décision définitive concernant son intégration dans la rotation professionnelle n’est confirmée.