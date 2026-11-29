Grégory Poirier a convoqué plusieurs jeunes dans le groupe du FC Nantes amené à affronter le FC Nueillaubiers, ce dimanche à la Beaujoire, dans le cadre du 8e tour de la Coupe de France (16h).

Cette fois, Grégory Poirier a décidé de faire davantage de place aux jeunes au FC Nantes. Pour cette rencontre face au FC Nueillaubiers, l’entraîneur des Canaris a intégré six éléments issus de la formation dans son groupe.

Poirier ouvre enfin la porte à la jeunesse du FC Nantes

Une décision saluée par Emmanuel Merceron, fin observateur du FC Nantes, qui n’a pas caché sa satisfaction : « Cette fois Greg Poirier a fait grandement tourner ! Petite pression sur nos jeunes et c’est très bien comme ça. »

L’occasion est belle pour ces joueurs de montrer leurs qualités et de profiter d’un rendez-vous officiel pour se rapprocher du groupe professionnel. Les six joueurs du FC Nantes convoqués représentent plusieurs secteurs de jeu. Dans les buts, Mirbach et Zézé sont présents. En défense, Mongo et Doucouré ont également été retenus.

Une occasion à saisir face à Nueillaubiers

Au milieu de terrain, Foucan complète cette liste, tandis que Dago représente le secteur offensif. Voici les six jeunes concernés :

Gardiens : Mirbach, Zézé

Mirbach, Zézé Défenseurs : Mongo, Doucouré

Mongo, Doucouré Milieu : Foucan

Foucan Attaquant : Dago

Tous ne devraient évidemment pas débuter la rencontre, mais cette convocation constitue déjà une belle opportunité. À eux désormais de répondre présent et de convaincre le staff du FC Nantes. On notera également les absences de Louis Leroux, Frédric Guilbert et Fabien Centonze de la liste.