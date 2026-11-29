Face au petit poucet de Régional 1, le FC Nantes a fait respecter la hiérarchie en s’imposant 3-1 à la Beaujoire, décrochant ainsi son billet pour les 32es de finale de la Coupe de France.

Le FC Nantes a évité le piège de la Coupe de France. Opposés au FC Nueillaubiers, pensionnaire de Régional 1, les hommes de Grégory Poirier ont décroché leur qualification pour les 32es de finale grâce à une victoire 3-1 devant 16 794 spectateurs à la Beaujoire.

Les Canaris ont pourtant dû patienter pour faire la différence. Malgré une nette domination territoriale, les Nantais se sont longtemps heurtés à une équipe des Deux-Sèvres bien organisée et déterminée à défendre ses chances.

Il a fallu attendre la 43e minute pour voir Antoine Joujou débloquer la situation. Sur une longue ouverture d’Ibrahima Sissoko, l’attaquant nantais a réalisé un superbe contrôle en extension pour tromper Favreau et permettre aux siens de rentrer aux vestiaires avec un avantage précieux.

Au retour des vestiaires, Nantes a rapidement accéléré. Fodé Doucouré a doublé la mise à la 54e minute, avant que Dehmaine Tabibou ne transforme un penalty quatre minutes plus tard (58e). À 3-0, la qualification semblait définitivement acquise.

Mais les amateurs n’ont jamais renoncé. Entré en jeu, Martin Lavaud a profité d’un ballon mal repoussé par la défense nantaise pour réduire l’écart à la 79e minute. Un but symbolique qui a récompensé l’état d’esprit irréprochable des joueurs de Nueillaubiers.

Les tops et flops nantais

Les tops

Antoine Joujou : auteur de l’ouverture du score à un moment crucial, l’attaquant a débloqué une rencontre qui commençait à devenir frustrante. Son geste technique sur le premier but est l’un des temps forts de l’après-midi.

auteur de l’ouverture du score à un moment crucial, l’attaquant a débloqué une rencontre qui commençait à devenir frustrante. Son geste technique sur le premier but est l’un des temps forts de l’après-midi. Dehmaine Tabibou : très actif dans l’animation offensive, le milieu nantais a participé au succès avec un penalty parfaitement transformé. Il a également été à l’origine de plusieurs situations dangereuses.

très actif dans l’animation offensive, le milieu nantais a participé au succès avec un penalty parfaitement transformé. Il a également été à l’origine de plusieurs situations dangereuses. Fodé Doucouré : le piston nantais a fait parler son efficacité en inscrivant le deuxième but. Une réalisation importante qui a permis aux Canaris de prendre le large.

Les flops

L’efficacité offensive en première période : malgré une possession largement favorable, Nantes a manqué de précision dans les trente derniers mètres. Les occasions de Tabibou, Cherni et Hachem auraient pu permettre de faire la différence plus tôt.

malgré une possession largement favorable, Nantes a manqué de précision dans les trente derniers mètres. Les occasions de Tabibou, Cherni et Hachem auraient pu permettre de faire la différence plus tôt. La défense nantaise : même si les Canaris ont globalement maîtrisé leur sujet, le but encaissé à la 79e minute rappelle quelques approximations évitables. Face à un adversaire plus dangereux, ce manque de vigilance aurait pu coûter plus cher.

même si les Canaris ont globalement maîtrisé leur sujet, le but encaissé à la 79e minute rappelle quelques approximations évitables. Face à un adversaire plus dangereux, ce manque de vigilance aurait pu coûter plus cher. La gestion de la fin de match : après le troisième but, les Nantais ont semblé lever le pied. Un relâchement compréhensible au tableau d’affichage, mais qui a permis à Nueillaubiers de repartir avec un but et une belle récompense.

Nantes poursuit sa route en Coupe de France

Sans réaliser une prestation parfaite, le FC Nantes a rempli sa mission. Les hommes de Grégory Poirier rejoignent les 32es de finale de la Coupe de France et peuvent désormais se tourner vers la suite de la compétition.

De son côté, le FC Nueillaubiers quitte la compétition avec les honneurs. Malgré l’écart de niveau, le club des Deux-Sèvres aura vécu une après-midi historique à la Beaujoire, devant près de 17 000 spectateurs.