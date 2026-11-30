Alors que le Stade Rennais traverse une période particulièrement compliquée cette saison, Salma Hayek semble profiter pleinement de son quotidien, loin des turbulences sportives du club breton.

Salma Hayek, épouse de François-Henri Pinault, a récemment partagé une séquence pour le moins festive sur Instagram.

Sur les images publiées sur le réseau social, la comédienne apparaît particulièrement décontractée lors d’une garden-party. Vêtue d’une petite robe noire et portant des lunettes de soleil assorties, elle se laisse aller à une danse improvisée sur une chaise, pendant qu’un homme lui prodigue un massage du dos.

Salma Hayek a le rythme dans la peau

Une scène amusante et pleine de bonne humeur, qui montre une Salma Hayek visiblement décidée à profiter de l’instant. La séquence n’a d’ailleurs pas manqué d’attirer l’attention de ses abonnés.

Pendant que le Stade Rennais fait face à ses difficultés sur le terrain, la star hollywoodienne affiche ainsi une tout autre ambiance sur les réseaux sociaux. Une parenthèse festive qui ne devrait pas passer inaperçue auprès des amateurs de football et de people.