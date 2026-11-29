De retour dans le onze de l’ASSE, Tamar Svetlin (25 ans) en a mis plein la vue d’Ian Cathro contre Villefranche au 8e tour de la Coupe de France (5-0).

Tamar Svetlin a marqué les esprits face à Villefranche, au 8e tour de la Coupe de France. Le milieu de terrain de l’ASSE a livré une prestation remarquée lors de la large victoire des Verts (5-0), au point de recevoir les éloges de son entraîneur, Ian Cathro.

Svetlin décisif à trois reprises

Il faut dire que Svetlin a été l’un des grands artisans du succès stéphanois. Le Slovène a délivré deux passes décisives avant de faire trembler les filets pour inscrire le troisième but de l’ASSE.

Une performance complète qui n’a pas échappé à Ian Cathro, satisfait de retrouver son joueur à ce niveau. En conférence de presse, le technicien écossais de l’ASSE a expliqué que son milieu de terrain avait récemment été freiné par des gênes physiques.

Cathro souligne le retour en forme du Slovène

« Il avait rencontré des gênes physiques qui ne lui avaient jusque-là pas permis de montrer ce qu’il est pleinement capable de faire. C’est important de le voir en bonne forme, sans appréhension, et ce soir il a amené de l’énergie et ses qualités. C’est une bonne chose pour lui comme pour nous, car on a besoin de tout le monde en meilleure forme », a souligné Cathro.

Un retour en forme bienvenu pour l’ASSE, qui aura besoin de toutes ses forces pour poursuivre sa saison dès samedi contre Nancy pour le retour de la Ligue 2 (20h).