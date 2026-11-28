Il y a un an, l’ASSE affrontait une hécatombe de blessures qui forçait Horneland à bricoler pour la Coupe. Aujourd’hui, le club aborde la même compétition avec un effectif renforcé et une ambition retrouvée : le temps a bien changé à Geoffroy-Guichard.

Quand l’ASSE jouait à la débrouille face à Ecotay-Moingt

Le 28 novembre 2025, les supporters stéphanois retenaient leur souffle à la veille d’un rendez-vous particulier : un match de Coupe de France contre le modeste Ecotay-Moingt, mais avec un effectif décimé. Eirik Horneland, alors coach des Verts, devait composer avec une véritable avalanche de forfaits : pas moins de six blessés (Chico Lamba, Lassana Traoré, Mahmoud Jaber, Lucas Stassin, Joshua Duffus, Djylian N’Guessan), un joueur malade (Zuriko Davitashvili) et des doutes sur la condition physique de Maxime Bernauer. Une situation qui obligeait le technicien à aligner Maubleu dans les buts, à bricoler en défense et à piocher sans certitude dans son groupe pour le milieu et l’attaque, avec la crainte de manquer de solutions. À l’époque, chaque absence faisait trembler un club en pleine reconstruction, encore marqué par les incertitudes sportives et la nécessité de s’appuyer sur des jeunes pour combler les trous. Les supporters avaient l’habitude de voir leur équipe avancer à l’aveugle, avec le seul espoir de passer l’hiver et de retrouver un effectif au complet – un luxe que l’ASSE ne s’était pas offert depuis longtemps.

Un an plus tard : effectif étoffé, ambitions affichées

Douze mois ont passé et la donne a radicalement changé dans le Forez. L’ASSE s’apprête à disputer un nouveau huitième tour de Coupe de France, mais cette fois dans la peau d’un club qui a retrouvé de la stabilité et surtout, de la profondeur. Sous la houlette de Ian Cathro, les Verts abordent la réception de Villefranche avec un groupe presque au complet, seuls Gautier Larsonneur, Paul Eymard et Elyes Dhaoui manquant à l’appel pour blessure. Exit la débrouille, place à la gestion : l’entraîneur écossais peut enfin se permettre de faire tourner, d’offrir du temps de jeu à des jeunes prometteurs comme Marten-Chris Paalberg, et même d’entretenir le suspense sur le poste de gardien, tant les options sont nombreuses. Signe d’un vrai progrès, l’ASSE n’est plus contrainte de bricoler son onze sous la contrainte ; elle peut, au contraire, s’appuyer sur une dynamique positive en championnat, sur la fraîcheur de son effectif et sur la sérénité retrouvée après l’arrivée de Kilmer Sports Ventures en coulisses. En un an, le club est passé de l’urgence permanente à la planification ambitieuse, avec une Coupe de France qui n’est plus un piège à éviter, mais une opportunité à saisir. Pour les supporters, le contraste est saisissant : la peur du forfait généralisé a laissé place à l’espoir d’un parcours, voire d’un retour en Ligue 1. L’ASSE n’a sans doute pas tout réglé, mais elle a tourné une page : celle des semaines où chaque match ressemblait à une épreuve de survie.