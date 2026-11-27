De nouveau utilisé par Will Still à l’AJ Auxerre, Pierre Ekwah retrouve progressivement du crédit, une évolution encourageante pour l’ASSE qui espère toujours voir son option d’achat être levée.

Le dossier Pierre Ekwah pourrait prendre une tournure bien plus favorable pour l’ASSE. Prêté à l’AJ Auxerre jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat, le milieu de terrain de 24 ans semblait pourtant mal embarqué dans l’Yonne. Son faible temps de jeu avait même alimenté les interrogations autour de son avenir en Bourgogne. Mais la situation évolue positivement depuis quelques semaines.

À deux jours de la réception de l’Olympique de Marseille, Will Still a d’ailleurs envoyé un signal encourageant concernant son joueur. Interrogé sur son retour dans la rotation, l’entraîneur auxerrois a expliqué : « Il fallait retrouver un équilibre plus cohérent. C’est ce dont l’équipe a besoin en ce moment et Pierre Ekwah a bien fait les choses lors des derniers matchs. »

Pierre Ekwah retrouve la confiance de Will Still

Ces déclarations ne sont pas anodines. Après avoir longtemps été cantonné à un rôle de remplaçant, l’ancien Stéphanois a retrouvé une place dans le onze de départ. Il vient notamment d’enchaîner deux titularisations consécutives, face au Paris FC puis à l’AS Monaco, avec un match nul encourageant (1-1) sur la pelouse monégasque.

Will Still semble donc avoir trouvé une nouvelle utilité au profil de Pierre Ekwah dans son entrejeu. Son apport physique et sa capacité à participer à l’équilibre collectif pourraient lui permettre de s’installer durablement dans la rotation auxerroise.

Une option d’achat qui redevient crédible pour l’ASSE ?

Pour l’ASSE, cette évolution constitue forcément une bonne nouvelle. Le club forézien a accepté de prêter Pierre Ekwah à Auxerre avec une option d’achat à l’été 2026. L’objectif est clair : permettre au milieu de terrain de retrouver du temps de jeu et, potentiellement, de quitter définitivement le Forez à l’issue de la saison.

Longtemps, le scénario d’un retour dans le Forez semblait prendre de l’épaisseur. Mais la confiance retrouvée de Will Still change progressivement la donne. Plus Ekwah jouera et convaincra en Ligue 1, plus l’AJ Auxerre pourra envisager de conserver définitivement le joueur.

Rien ne garantit évidemment que l’option sera levée en juin 2027. Mais les dernières déclarations de Will Still sont encourageantes pour les dirigeants stéphanois. Avant Auxerre-OM, Pierre Ekwah vient peut-être de franchir une étape importante pour son avenir… et pour les finances de l’ASSE.