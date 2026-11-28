Après avoir largement fait tourner son effectif face à Villefranche en Coupe de France, Ian Cathro attendait des réponses de la part de ses joueurs. Les supporters stéphanois peuvent désormais distribuer leurs notes et désigner l’homme du match.

Le onze remanié de Cathro désormais jugé

On vous en parlait avant la rencontre : Ian Cathro avait choisi un onze particulièrement innovant face à Villefranche. Place désormais au verdict pour les joueurs retenus lors de ce huitième tour de Coupe de France, qui devait permettre à plusieurs éléments moins utilisés de se montrer.

Avec cette rotation, le technicien écossais avait placé certains Stéphanois face à leurs responsabilités. Dans une équipe largement remaniée, chacun avait l’occasion de marquer des points et de bousculer la hiérarchie en vue des prochaines échéances.

Onze Stéphanois soumis au vote

Le scrutin ouvert par Peuple Vert auprès des supporters concerne onze joueurs. Mamour Ndiaye est évalué dans le but, derrière une défense composée de Ben Old, Chico Lamba, João Ferreira, Maxime Bernauer et Sohaib Naïr.

Au milieu, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali et Tamar Svetlin sont également soumis au jugement du public. Thierno Ballo et Zuriko Davitashvili complètent la liste en attaque. Les votants peuvent attribuer une note comprise entre 1 et 10, avec la possibilité de ne pas évaluer un joueur qu’ils estiment ne pas avoir suffisamment vu.

En deux ans, Noah Codjo-Evora est passé des U17 nationaux d’Annecy à la Ligue des champions avec le Bayern Munich. Le jeune Français est notamment passé par Villefranche. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126102070495187219

Une concurrence à relancer chez les Verts

Au-delà de la simple note, cette consultation doit permettre d’identifier les joueurs ayant profité de cette parenthèse en Coupe de France. Une prestation convaincante peut peser dans les choix à venir de Cathro, tandis que ceux qui ont laissé les supporters sur leur faim devront encore patienter pour modifier leur statut.

Les moyennes restent volontairement masquées jusqu’à la fin du vote afin de ne pas influencer les participants. Au moins sept joueurs doivent être évalués pour que le bulletin soit validé, celui-ci restant modifiable jusqu’à la clôture du scrutin.

Le résultat attendu dimanche matin

Les votes doivent prendre fin dimanche 29 novembre à 10 heures. Le classement établi à partir des appréciations du public permettra alors de connaître l’homme du match des supporters, mais aussi les joueurs qui n’ont pas pleinement saisi leur chance.

Après les choix audacieux effectués avant la rencontre, ce verdict offrira un premier éclairage sur les gagnants et les perdants de la rotation opérée par Ian Cathro.