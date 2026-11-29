La large victoire de l’ASSE contre Villefranche (5-0) au 8e tour de la Coupe de France a fait des dégâts dans les rangs stéphanois.

La large victoire de l’ASSE face à Villefranche (5-0) aurait pu laisser place à une soirée parfaitement maîtrisée. Pourtant, l’absence de Joshua Duffus dans le groupe stéphanois a suscité quelques interrogations.

Duffus absent contre Villefranche

L’attaquant de l’ASSE n’était pas présent pour cette rencontre de Coupe de France, alors que ses dernières apparitions sous le maillot vert avaient également attiré l’attention. Face aux questions concernant sa situation, Ian Cathro a préféré apporter une réponse simple et préserver la vie privée de son joueur. « Joshua est absent à cause d’un problème personnel. Je ne peux pas vous en dire plus », a déclaré l’entraîneur de l’ASSE en conférence de presse d’après match.

Le technicien écossais de l’ASSE n’a pas souhaité donner davantage de précisions sur les raisons de cette absence. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué concernant la nature du problème rencontré par Duffus. Pour l’heure, aucune indication n’a été donnée sur la date de son retour dans le groupe stéphanois. Le staff de l’ASSE devra attendre de nouvelles informations avant de pouvoir compter à nouveau sur son attaquant.

La victoire de l’ASSE ne fait pas oublier les absences

Malgré ce contexte, les Verts ont parfaitement rempli leur mission contre Villefranche. Avec une victoire 5-0, l’ASSE a validé sa qualification pour la suite de la Coupe de France et affiché une belle efficacité offensive. Mais les absences d’Augustine Boakye et de Joshua Duffus rappellent que cette rencontre n’a pas été sans conséquences pour le groupe stéphanois.

Reste désormais à savoir quand les deux joueurs pourront retrouver leurs coéquipiers. En attendant, Ian Cathro devra poursuivre la préparation de son équipe avec les éléments disponibles, dans l’objectif de maintenir la dynamique positive des Verts.