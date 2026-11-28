Absent lors de la qualification de l’ASSE contre Villefranche en Coupe de France, Augustine Boakye souffre d’un pépin musculaire. Ian Cathro attend désormais les résultats des examens passés par l’international ghanéen.

Une alerte musculaire pour Boakye

L’ASSE a fait respecter la hiérarchie samedi soir à Geoffroy-Guichard en venant à bout de Villefranche et en validant son billet pour les 32es de finale de la Coupe de France. Les Verts ont toutefois dû composer sans Augustine Boakye, absent de la feuille de match en raison d’un souci physique.

Après la rencontre, Ian Cathro a confirmé ce nouveau coup dur pour l’attaquant stéphanois. « Il a ressenti quelque chose de nature musculaire. Pour l’instant, il est trop tôt pour savoir ce qu’il en est. On va lui faire passer des examens pour avoir plus d’informations », a expliqué le technicien écossais.

La durée de son éventuelle indisponibilité reste donc inconnue. Selon Morning Foot, l’évolution de sa situation sera particulièrement surveillée alors que l’ASSE doit désormais retrouver le championnat.

Cathro retient la qualification, mais réclame mieux

Si la soirée a permis aux Stéphanois de poursuivre leur route, Ian Cathro n’a pas tout apprécié dans la prestation de son équipe. L’entraîneur des Verts a notamment regretté une perte d’organisation pendant une dizaine de minutes en première période, offrant à Villefranche plusieurs possibilités de s’approcher de la surface.

Ce rendez-vous a aussi permis à certains éléments de retrouver du rythme et de travailler leurs automatismes. Tamar Svetlin fait partie des satisfactions. Freiné physiquement ces dernières semaines, le milieu a joué sans appréhension et « franchi une étape », selon son entraîneur.

Le parcours de Noah Codjo-Evora, passé des U17 nationaux d’Annecy à la Ligue des champions avec le Bayern en deux ans. Le jeune joueur est également passé par Villefranche. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2126102070495187219

Duffus absent pour une raison personnelle

Augustine Boakye n’était pas le seul absent du groupe stéphanois. Joshua Duffus a lui aussi manqué cette rencontre, mais pour une raison différente. Ian Cathro a évoqué « un problème personnel », sans souhaiter apporter davantage de précisions sur la situation de son joueur.

L’ASSE reste donc dans l’attente de nouvelles concernant deux de ses éléments offensifs. Si le cas de Duffus relève de la sphère privée, celui de Boakye dépendra des examens médicaux programmés après son alerte musculaire.

Les Verts déjà tournés vers Nancy

Malgré son intérêt pour la Coupe de France, Ian Cathro ne veut pas se projeter trop rapidement dans la compétition. Une fois la qualification acquise, l’entraîneur stéphanois a immédiatement replacé le prochain match de Ligue 2 au centre de ses préoccupations.

La réception de Nancy constitue désormais la priorité des Verts. Reste à savoir si Boakye pourra tenir sa place ou si l’ASSE devra de nouveau avancer sans l’international ghanéen. Le verdict médical est attendu pour mesurer précisément la portée de cette alerte.